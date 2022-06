“Ser rescatista animal es una decisión de vida”: Rebeca Uriarte, fundadora de Laika

Los animales son seres que sienten, que tienen derecho a una vida digna, de calidad y de calidez y si no se tiene el tiempo, la economía, la responsabilidad con sus paseos, su recreación también, además de su alimentación y su salud, no debemos tener animales. Debemos de saber que es un compromiso de vida. También, lo que las personas hagan con sus animales, ese es el ejemplo que están dando a sus hijos y esas son las réplicas que van a tener esos seres humanos.

Ser rescatista animal es una decisión de vida, porque es un compromiso que no tiene descanso, que es todos los días y que remas contra marea de muchas situaciones. Pero estoy feliz, me siento satisfecha y orgullosa del trabajo que Fundación Laika ha realizado y de cómo realmente ha marcado un precedente en la vida de los animales en el estado.

La última reforma la logramos en enero del 2022, se modificó tanto la ley de protección del estado, como el código penal. Sin embargo, en cuanto a los procesos jurisdiccionales, en cuanto a las denuncias, o más bien, al seguimiento e integración de expedientes, no hemos avanzado. Tuvimos una reunión con la fiscal hace unos meses y quedamos en realizar mesas de trabajo porque todavía la Fiscalía no está preparada para darle seguimiento a los casos de denuncias de este tipo, tanto maltrato como crueldad animal.

Lorena Caro Periodista

