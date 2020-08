Será obligatorio el uso de cubrebocas en camiones y oficinas en Sinaloa

Sinaloa.- El Consejo de Seguridad en Salud de Sinaloa sesionó y aprobó el usó del cubrebocas con carácter de obligatorio en el transporte público y en las oficinas únicas de Gobierno, así como seguir con la aplicación de las medidas sanitarias, informó Efrén Encinas Torres.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, el secretario de Salud de Sinaloa destacó que desde hace dos semanas se estableció la recomendación necesaria sobre el uso de cubrebocas por los diferentes argumentos de la ciencia y de organizaciones como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la lógica de que el uso de cubrebocas naturalmente nos protege y también a los demás: «Es una decisión que conjuntamente le pedimos a la sociedad que se una a esa petición, a esta recomendación, porque será un mecanismo de contención importante, para que precisamente eso que señalan de estar teniendo cien nuevos casos diarios no sea así. No quisiéramos tener ninguno, de tal manera que entre todos lo podremos lograr. Esta es una nueva medida, y aparte seguir reforzando las acciones en materia de comunicación», informó.

Encinas dio a conocer que también se va a intensificar la búsqueda intencionada de casos y que probablemente sea elaborada alguna estrategia de mayor enfoque en lo que sería atención primaria a la salud en centros comunitarios o colonias para dar capacitación a grupos específicos en el sector: «Hay una estrategia planteada y planeada que vamos a llevar a cabo».

Respecto a las consecuencias que podrían enfrentar quienes no acaten el uso obligatorio de cubrebocas en camiones públicos y oficinas de Gobierno, dijo que «nadie tiene el derecho de afectar a terceros», por lo que esta disposición no está dirigida con acciones coercitivas de manera primaria, pero si fuera alterada la situación de buen gobierno o la persona cae en un acto de violencia, entonces se daría el caso de que intervenga la Policía Municipal, pero no es el principio original. «Apelamos mucho a la conciencia, a la actitud de la población», dijo.

Respecto a la reapertura que habrá el día de hoy de un tianguis en Culiacán, y en los próximos días de otros mercados rodantes, el secretario mencionó que lo que se ha pedido es aplicar las medidas sanitarias, lo que implica que la población en lo máximo posible debe mantener la sana distancia, utilizar cubrebocas en espacios públicos, como en un tianguis; además de que todos los comerciantes deberán proveer a sus clientes de gel antibacterial y llevar a cabo las mismas medidas de protección: «Sé que va a ser difícil porque conocemos nuestra cultura. Sin embargo, hago un llamado a toda la población que exista y que vaya a los tianguis, vendedores, comerciantes y usuarios, a que nos ayuden a que no haya mayor incremento de casos. Entendemos que haya que trabajar; pero sin salud, sin vida, no hay nada».

En el caso del reciente anuncio por parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel sobre la reapertura de bares y antros, Encinas respondió que existe la búsqueda de toda la sociedad en el regreso a todas las actividades de carácter social y económico, además del deseo de regresar a todas las actividades como era antes de la pandemia, pero la realidad es que no podrá ser así: «Los giros, en ese sentido, han sido considerados, de acuerdo a la semaforización y tomando en cuenta sobre todo a la autoridad municipal para que con esa facultad y responsabilidad que tienen los mismos, siempre y cuando esas unidades, esas áreas, esos giros reúnan y elaboren sus protocolos higiénicos sanitarios apegados bajo la directriz de la Coepris y Protección Civil sean aprobados», mencionó.

Por lo que aquellos que cumplan con el protocolo adecuado lo podrán hacer con el aforo correspondiente, siempre y cuando la autoridad municipal esté de acuerdo.

López-Gatell, en contra de obligar a los ciudadanos

Mientras tanto, en la CDMX, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud se refirió al caso Colima, estado en el que en esta semana su Congreso local discutirá una iniciativa de ley para establecer el uso obligatorio de cubrebocas.

En la propuesta de la iniciativa se considera la sanción con más de 40 mil pesos de multa a aquel ciudadano que no porte su cubrebocas. Dijo que las medidas de control epidémico que el Gobierno de México dispuso fueron cuidadosamente analizadas para que al tiempo que fueran útiles también fueran respetados los derechos humanos.