Será un abuso si nos retiran el descuento al predial: comerciantes de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Será un gran abuso de parte del presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro si nos retiran el descuento del 40 por ciento al predial, advirtió Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán ULCC.

Indicó que ante la grave crisis económica que vive el sector por una interminable pandemia, quitar el descuento se vuelve un incremento muy alto, sumado a una de las peores inflaciones de los últimos años en México.

Nos es posible que se esté buscando sangrar más a nuestro sector, comentó, después de haber perdido todo el patrimonio para mantener a flote los negocios y el empleo en Culiacán.

“Ya no aguantamos más castigos, no estamos de acuerdo en la política de recaudar más a costa del sufrimiento de nuestro gremio, el cual no tuvo ningún apoyo o retribución por parte del municipio en los tiempos más críticos de la pandemia”, expresó.

El líder de los comerciantes señaló que el alcalde debe de dirigir sus esfuerzos en combatir la morosidad del predial, el cual alcanza más del 60 por ciento.

“Ahí están los cientos de millones que ocupa para hacer obra, nosotros en este momento estamos pensando en pagar las deudas que adquirimos para salvarnos y mantener a nuestro personal”, apuntó.

Sánchez Beltrán comunicó que ya realizaron esta petición al presidente municipal y le pidieron sensibilidad, pero se negó a dar el apoyo.

“Le estamos proponiendo mantener el apoyo en un sentido de justicia social y dejarnos respirar por este año, ya que el 2022 no pinta nada bien”, acotó.