Serapio Vargas va por el distrito 18 por Morena en Sinaloa

Sinaloa.- Serapio Vargas Ramírez, encabezará la candidatura a la diputación local por el distrito 18 por Morena en Sinaloa ante la contienda electoral del próximo 6 de junio.

En conferencia de prensa anunció que puso una pausa a su representación en el gremio agrícola para estar en la política por la izquierda.

Expresó que este distrito comprende ampliamente sindicaturas tales como, Costa Rica, Quilá, El Salado, Eldorado entre otras mismas que promueven la actividad primaria, en lo cuál siempre ha estado comprometido además de recalcar que luchará por el bien de la ciudadanía.

Leer más: Acusa Graciela Domínguez falta de transparencia de Morena al designar a Gerardo Vargas candidato en Ahome

"Sinaloa tiene todo tiene pesca, tiene, costa, ganadería, agricultura, turismo, mineria tiene hombres y mujeres valiosos y lo único que lo separa del progreso son los malos gobiernos corruptos ".

Manifestó que lo que se necesita es que el gobierno actúe y deje de perdir al gobierno federal lo que pueden resolver ellos.

"Sinaloa ya no puede estar pidiéndole chichi al gobierno federal, ya no puede estar echandole la culpa de todos los males al gobierno federal no podemos el turismo concentrarlo solamente en Mazatlán".