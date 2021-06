‘Seré la primera alcaldesa de Culiacán’: Ely Montoya

Sinaloa.- Entre más se aproxima el 6 de junio, más segura está de que será la primera alcaldesa electa en la historia del municipio de Culiacán, comentó Elizabeth Montoya Ojeda (Ely).

Tras realizar sus recorridos por los diversos sectores cada día se fueron sumando más personas a su proyecto y tiene la confianza de que muchos culicanenses más le darán su voto.

“Me siento muy contenta, estamos en la recta final de la campaña, estoy muy fortalecida y tengo la certeza de que voy a ganar”, expuso la candidata a la alcaldía por Movimiento Ciudadano.

Hasta el último momento en el que se pueda, realizará proselitismo como sabe hacerlo, de mucho acercamiento con la ciudadanía.

Como mujer trabajadora, madre de familia y habitante de este municipio, conoce el sentir y las necesidades de las familias, por eso al llegar a la alcaldía impulsará diversos programas que vengan a mejorarles su calidad de vida.

En su gobierno los niños de primaria y secundaria en situación de vulnerabilidad tendrán becas escolares. Para que los niños estén en lugares seguros mientras sus padres trabajan, se abrirán las guarderías del DIF Culiacán.

Con ella estarán a salvo las prestaciones de todos los trabajadores del Ayunta-miento, tanto eventuales como sindicalizados, así como las de los policías.

Propuestas

Además de las 10 propuestas que dio a conocer, las cuales considera muy completas, en los últimos días también incluyó una del cuidado del medio ambiente.

Detalló que fueron muchas las personas que se acercaron a ella y le plantearon que les gustaría que en su administración se plantaran muchos árboles y realizara campañas del cuidado del agua y de limpieza en las calles. Estos programas se realizarán de la mano de los ciudadanos porque su gobierno será de puertas abiertas, que escuchará a todos aquellos que tengan una propuesta para mejorar Culiacán.

En su caso, no declinará por un partido o candidato. No existe la menor posibilidad de que eso suceda, porque no les fallará a quienes le han depositado su confianza y desean que realmente haya un cambio positivo en el municipio; además, está segura de su triunfo.

Esperanza

Al momento de recorrer las calles de diversos sectores y estar en los cruceros, le conmovió la tristeza que tienen algunas personas que se sienten abandonadas y desamparadas por el actual Gobierno municipal. Ellas le expresaron que no tuvieron ninguna oportunidad de acercarse al alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro. Por otro lado, la motivó que estas personas tienen la esperanza de que les va a ir bien cuando ella llegue a la alcaldía, y no los va a defraudar.

Ely Montoya aseguró que después del 6 de junio Culiacán tendrá la primera alcaldesa, y también con Sergio Torres Félix al primer gobernador de este municipio. Juntos harán de Culiacán y Sinaloa un mejor lugar para vivir.

Voto razonado

A partir del jueves, Ely Montoya se dedicará a apoyar en la planeación y organización de los representantes de casilla porque deben estar muy atentos el día de la elección. También estará con su familia, quien le ha brindado todo su apoyo y les da las gracias por ello.

Llama a los ciudadanos a razonar bien su voto, a que ejerzan este derecho conociendo bien a los candidatos y sus propuestas, de esa forma se darán cuenta de que ella es la mejor opción, finalizó.

El Dato

Trayectoria

Elizabeth Montoya como trabajadora sindicalizada desempeñó diversos puestos en el Ayuntamiento, por lo que asegura conoce el funcionamiento del mismo y sabe cuáles son las necesidades de los trabajadores eventuales y sindicalizados.