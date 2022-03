Sergio Torres Félix no sabe porque no han expulsado a Estrada Ferreiro de Morena

Sinaloa.- El alcalde Jesús Estrada Ferreiro actúa como un presidente de derecha, resulto una mentira de su amistad con Andrés Manuel López Obrador porque no ha podido bajar un peso de la federación para echarle una carretillada de cemento a una calle de Culiacán detalló Sergio Torre Félix.

Estrada Ferreiro no piensa en las viudas de los policías, ni en los adultos mayores, ni las personas de la tercera edad a quienes les quitó los descuentos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. No piensa en la gente que va a ejercitarse al Parque 87.

“Tenemos a un presidente que ofende a las mujeres, les dice hasta lo que no, un día sí y otro también. Ofende a los periodistas, ofende a los medios lo veo que es un hombre de derecha más que de izquierda. No hay ningún programa social del Ayuntamiento para apoyar a las clases más necesitadas, yo la verdad no sé porque en morena no lo han expulsado”, expuso.

El juicio político que están solicitando contra Estrada Ferreiro un grupo de ciudadanos es una medida desesperada porque el alcalde ha mentido.

“Resultó un mentiroso y un muy mal agradecido porque a la gente que confió en él le paga ofendiéndola todos los días, confrontándose con la sociedad de Culiacán en lugar de buscar que el municipio sea más innovador, más productivo y más desarrollado, se pelea con todo mundo esta peleado con el gobernador a los diputados les ha dicho corruptos, picaros, hasta lo que no, yo por eso creo que urge que se le pongan un alto desde el gobierno desde el Congreso”, detalló. Considera que sí hay elementos para el juicio político.