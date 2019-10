Sería terrible perder confianza en la paz: investigador

Sinaloa.- Para Everard Meade, el análisis político de lo ocurrido el pasado jueves en Culiacán es muy importante y tiene varios aspectos: el primero, la estrategia del Gobierno federal: «Fallaron de una manera tremenda. Haber realizado ese operativo fallido y haber liberado después de aprehender a un sujeto que tiene cargos criminales con gran renombre como Ovidio Guzmán».

También habló de la falta de comunicación y la diseminación de mala información, pues el hecho de que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en un anuncio de la política del Gobierno federal dijera primeramente que en un patrullaje de rutina encontró al azar a uno de los hijos del Chapo Guzmán es algo que le resulta increíble al doctor en Historia de México por la Universidad de Chicago: «Hay una falta tremenda de credibilidad. Esto no fue un operativo en la media noche o al amanecer o en una zona rural o en un baldío, fue en el corazón de la capital del estado de Sinaloa, a las tres de la tarde, en un jueves; había testigos por todas partes, con videos y fotos que nos cuentan otra historia entera», afirmó Meade.

Everard Meade, creador de la cátedra Eleanor Roosevelt de Derechos Humanos en la Universidad de California, Campus San Diego, hizo referencia a la desinformación por parte del Gobierno mexicano: «Yo creo que actuaron muy mal en eso, no contaron lo que realmente pasó. El Gobierno federal tiene que hablar con la ciudadanía de Culiacán, Sinaloa, y de todo México y decir la verdad de lo que pasó. El pueblo puede entender un operativo fallido en contra de una figura poderosa del crimen organizado, pero el pueblo no va a perdonar plenas mentiras por parte del Gobierno federal, es imperdonable».

Nueva estrategia del Gobierno

El segundo aspecto del análisis realizado por el experto en construcción de paz es la reputación de esta política o la idea de que AMLO y la nueva Administración han cambiado esa idea de que tenemos una nueva fuerza federal que se llama la Guardia Nacional, y que su estrategia no es la de atrapar capos, sino de reconciliación, que es más orientada a la prevención de la violencia que desmantelar a los cárteles: «Pues resulta que no ha cambiado nada. Estamos en la misma guerra del narco, con las mismas fuerzas; tienen nuevo nombre, pero nada del resto ha cambiado; pero, además de eso, son menos competentes, y eso para mí es terrible, porque hay un gran riesgo en eso, el riesgo es que el pueblo va a perder la paciencia por la idea de la paz o de la reconciliación y van a demandar mano dura, y para mí eso sería trágico», aseguró Everard Meade.

Afirmó que lo irónico de esta situación es que el presidente López Obrador prometió algo, pero no está haciendo nada. A final de cuentas, no es realmente distinto de lo que pasó bajo Peña Nieto y Calderón; han cambiado los nombres de las instituciones y las políticas, pero sustancialmente son iguales, y los resultados han sido igual de terribles: «En cuanto a la reputación, a la idea de reconciliación, si por falta de competencia y de este operativo y de mala información, si dañan a la confianza del pueblo y dañan a la idea de la paz y la reconciliación, eso sería una tragedia grandísima. Nadie realmente quiere mano dura, pero quieren algo distinto, y este Gobierno no les ha dado nada de eso, eso es trágico», enfatizó Meade.

La humillación al Ejército

El tercer punto del análisis realizado por Ev Meade tiene que ver con Estados Unidos y su política. Dijo que se desconoce hasta el momento si había colaboración con la DEA y las fuerzas federales de Estados Unidos para realizar esta aprehensión: «Lo que sí sabemos es que en el arresto o aprehensión de Joaquín Guzmán Loera en Mazatlán había mucha presencia de la DEA, y en su segundo arresto en Los Mochis sí había mucha presencia de fuerzas de EUA, hasta de la Marina y otras fuerzas federales estadounidenses; había mucha colaboración, y no sabemos realmente si en este caso se comunicaron con sus contrapartes de Estados Unidos o buscaron ayuda o apoyo».

El académico pidió ponerse en los zapatos de un soldado mexicano, tratando de cumplir con su deber y haber sido humillado de esa manera por su propio Gobierno; de sufrir la amenaza hacia su familia en Culiacán, de ser rodeado por gente haciendo comportamientos pública y plenamente ilegales, ser rodeados por sicarios, de tener que dejar ir a un preso de tanto renombre después de aprehenderlo y arriesgar su vida en el proceso: «Para mí, el daño moral de la tropa es fundamental, y será fundamental al legado político de este operativo en Culiacán. Entonces, esos son los tres niveles: el primero es la falta de información o la mala información; el segundo es la reputación de la reconciliación o alternativas a la guerra del narco; y la tercera parte tiene que ver con las relaciones con Estados Unidos y la moral de la tropa», enfatizó.

Percepción de los estadounidenses sobre la violencia en México

El investigador comentó que la decisión de liberar a Ovidio en ese momento fue muy racional, pero esa no es la decisión, la decisión fundamental fue hacer el operativo sin preparación necesaria, hacerlo en Culiacán a la luz del día sin el apoyo necesario para tener éxito: «Eso fue la mala decisión, la práctica de guerra, no la decisión de liberarlo. Cuando tienen toda la ciudad hostigada, ¿qué podían hacer realmente? Perdieron la batalla, y fue la única manera de parar la violencia. Por esa decisión no culpo al presidente, sino por la primera, y la primera es seguir con una estrategia que solamente ha producido más y más violencia y probar un operativo muy mal diseñado», dijo Meade.

Dijo que referente a la percepción de los estadounidenses sobre la violencia en México es algo muy difícil y que le gustaría influir en eso, porque tiene miedo de que esta situación va a confirmar varios prejuicios: que las Fuerzas Armadas en México son muy débiles frente a las fuerzas del narco; que México es un país por naturaleza muy violento; que aun cuando hay paz en Sinaloa, es un estado muy peligroso; y que Culiacán es una ciudad muy peligrosa: «Gran parte de la reacción ha sido la confirmación de varios prejuicios en contra de México, y eso es trágico. Por mi parte, estoy tratando de demoler esos estereotipos por parte de mis paisanos porque yo creo que es mucho más complicado que eso. Yo creo que la mayoría de la gente en Culiacán fueron las víctimas, los rehenes de lo que pasó».

En palabras del Dr. Meade, debido al daño hecho por este día tan conflictivo, el trauma, la experiencia del terror y la confusión que reinó por toda la tarde, la noche y hasta el día siguiente, los daños sociales van a quedar con nosotros: «No importa si mañana desaparece la violencia o la amenaza directa, vamos a vivir con las secuelas de esto por mucho tiempo, y como activistas, como servidores públicos, como sociedad civil, tenemos una responsabilidad de tratar con eso, de abrir foros para trabajar con esta experiencia; el documentar lo que realmente pasó, cuál fue la experiencia en distintos barrios, en puntos de la ciudad; y desmitificar también, porque hay muchos mitos de lo que realmente pasó. Esta labor es muy importante, y no podemos olvidarlo, porque va a impactar mucho en el futuro de Culiacán. Muchos van a pensar, sí, las cosas estaban mejorando en Culiacán y todos estábamos comprometidos con la paz, y ¡pum!, estalló esto. Pues qué importa la paz, qué importa la ciudadanía, qué importan todos esos esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la ciudad; hay un riesgo enorme de apatía, temor, y tenemos que contrarrestar a estas fuerzas socioculturales, tomarlo en serio y trabajar esas cuestiones para aliviar el trauma hecho», concluyó el investigador.

Convocan a marcha de pacificación

Colectivos y organizaciones ciudadanas convocan a una marcha pacífica, a llevarse a cabo el domingo 27 de octubre en punto de las 16:00 horas, con el objetivo de pronunciarse en contra de los acontecimientos violentos del pasado jueves.

La manifestación se llevará a cabo partiendo del estacionamiento del estadio de los Dorados de Sinaloa, para culminar en el parque Las Riberas, en donde se contará con un festival artístico y cultural. En redes sociales, la convocatoria detalla que los manifestantes se dirigirán hacia el parque por el bulevar Enrique Sánchez Alonso, justo en donde se presentó gran parte de los hechos violentos.

Se detalla que se contará con terapias psicológicas para quienes requieran ayuda después de haber presenciado la toma de las calles. Además, se tendrá la participación de artistas de todo tipo, quienes expresarán su mayor sentir acerca de la situación.

Los organizadores extienden la invitación para quienes gusten apoyar y participar en el evento. En redes sociales solicitan templete, playeras, imanes, pines, calcomanías, carteles, músicos, agua, colaboradores, psicólogos, líderes de opinión, etcétera: «Necesitamos las energías de apoyo de todo el país. Buscamos colaboradores para sumar fuerza y rescatar a nuestra sociedad. Súmate y contáctanos».

Construcción de paz aplicada

La Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas lo define como una gama de medidas destinadas a reducir el riesgo de caer o recaer en un conflicto mediante el fortalecimiento de las capacidades nacionales en todos los niveles para la gestión de conflictos y sentar las bases para una paz y un desarrollo sostenibles.

Las estrategias de consolidación de la paz deben ser coherentes y adaptadas a las necesidades específicas del país en cuestión, basadas en la apropiación nacional, y deben comprender un conjunto de actividades cuidadosamente priorizadas, secuenciadas y relativamente estrechas, destinadas a lograr los objetivos anteriores.

Es un proceso dinámico en el que los individuos dentro de la sociedad —así como la sociedad en conjunto— fortalece su capacidad para crear seguridad y un desarrollo sostenible. Esto se lleva a cabo a través de la permanente mejora estructural de sus mecanismos básicos en el terreno social, económico y político.

El perfil

Nombre: Everard Meade

Lugar: San Diego, California

Trayectoria: Doctorado en Historia por la Universidad de Chicago, maestría en Ciencias Sociales y licenciatura en Historia. Es profesor de la Universidad de San Diego, California. Su investigación explora las relaciones entre la violencia, la memoria y la ley y cómo aplicarlas en la construcción práctica de la paz. Ha escrito una extensa historia de la pena de muerte en México (próximamente de Stanford University Press); coeditó un libro sobre las lecciones y el legado de la Guerra contra el Terror (Routledge, 2012); y tradujo una colección de relatos de primera mano de la guerra contra las drogas en Sinaloa por el periodista local Javier Valdez Cárdenas (University of Oklahoma Press, 2017). Actualmente está documentando las prácticas sustantivas que definen la impunidad en el México contemporáneo, a través de docenas de entrevistas de larga duración. El Dr. Meade dirige programas de consolidación de la paz en México en conjunto con la UAS, el Tec de Monterrey y la Fundación Espacios para la Paz.

Jesús Estrada Ferreiro asegura que Culiacán volvió a tener orden y paz

El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aseguró que dos días después de los enfrentamientos ocurridos en la ciudad la población empezó a realizar su vida cotidiana.

El primer edil afirmó que el viernes empezó a realizar un recorrido por la ciudad para garantizar que todo estuviera en orden, así como el sábado acudió a diferentes puntos de la ciudad donde observó que los comercios estaban abiertos, en especial restaurantes y centros comerciales. Estrada Ferreiro dijo que los hechos ocurridos el pasado jueves fue algo atípico y que nunca hubo un estado fallido, ya que las Fuerzas Armadas actuaron con valor.

Ante los cuestionamientos para que Culiacán no se vea afectado en turismo e inversiones de negocios por la ola de violencia, el presidente municipal señaló que seguirán promoviendo los programas que tienen proyectados como es la Callejoneada, con el fin de resaltar la cultura, historia, gastronomía, música y diversión que se tiene en este municipio.

Tras reos prófugos, Policía Municipal reforzará operativo en la ciudad

Al encontrarse prófugos internos del Penal de Aguaruto, quienes en su mayoría tenían cargos por robo, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, explicó que se encuentran haciendo los operativos para evitar que se dé un incremento en la inseguridad en el municipio, así como en otros delitos. La instrucción es que los elementos policiales sigan trabajando para garantizar a los culiacanenses una ciudad tranquila.

La Policía Municipal contribuyó en el operativo de limpieza para abrir las vialidades que estaban bloqueadas y revisar si había gente lesionada en los puntos donde se registraron los enfrentamientos. Así como el viernes, desde temprana hora, se iniciaron los trabajos de rondines en colonias. El funcionario municipal aseguró que ningún elemento municipal falleció, pero que sí resultaron patrullas dañadas por arma de fuego y dos resultaron quemadas.