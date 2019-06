"Sexting" pone en riesgo a los niños en México

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de que el sexting ha incrementado notablemente en México, todavía no existe un marco jurídico que penalice severamente a los que incurran en esta práctica.

Tampoco hay infraestructura tecnológica sofisticada en las dependencias de seguridad para perseguir y combatir el sexting.

Además, en los mapas curriculares de las universidades no se otorgan las herramientas para que los futuros criminólogos aborden, analicen y detecten una de las prácticas delictivas que más ha aumentado en el país, sentenció Abel Aragón, licenciado en Criminalística.

¿Qué características tiene el sexting?

Consiste en mandar o recibir mensajes de contenido erótico. Es una tendencia que existe debido a que la tecnología y redes sociales han llegado sobre todo a los adolescentes. Actualmente es un tema muy común, pero que no se le ha prestado la debida atención.

¿Qué factores lo propician?

Con el simple hecho de que tú tengas un dispositivo móvil, ya sea computadora, tableta o celular, y una conectividad a internet; lo segundo es que tengas iniciativa de mandar o recibir mensajes con contenido erótico y sexual. Muchos casos del sexting comienzan en el noviazgo, con «una demostración de amor», o una fotografía que sube de nivel. Es ahí donde tiene su génesis.

Además de los dispositivos electrónicos, ¿qué otros factores son determinantes, aspectos como la soledad, la necesidad de relacionarse, por ejemplo?

Sí, podría darse la necesidad de ser social, de que tú te comuniques con otras personas. El detalle es que no se sabe hasta qué punto es lo correcto y lo incorrecto, lo cual se da sobre todo en los niños.

¿Cuáles son los riesgos del sexting?

Del sexting se derivan fenómenos como la extorsión, la pornografía de venganza y el ciberbullying. También de ahí se deriva el grooming, es decir, el engaño que hacen los mayores de edad a los menores para pedir contenido sexual, las amenazas, las intimidaciones. También puede producir depresión, aislamiento e incluso el suicidio.

¿El sexting es una especie de antesala a la pornografía infantil y el abuso sexual?

Claro. De hecho, ahorita el sexting es una parte fundamental para la pornografía infantil. Antes el agresor o el pederasta iba a las escuelas a observar a sus posibles víctimas. Ahora el catálogo ya son las redes sociales, el espacio de operación de los agresores son las redes.

¿Cuáles son las personas más vulnerables?

Son los niños, sobre todo los niños que no tienen comunicación con sus padres.

¿Cuáles son los escenarios más fértiles para el sexting?

En las escuelas. También en los noviazgos de adolescentes, sobre todo en los noviazgos donde hay violencia. Según las encuestas, entre los 15 y 20 años es el rango de edad en que más sexting hay.

¿Existe un marco jurídico para combatir esta práctica?

Desafortunadamente no, no está tan regulado. Ese es un paso que se tiene que dar. Ha habido iniciativas en los Congresos locales, pero no han avanzado, y no han avanzado porque todavía no se dimensiona este fenómeno, que está afectado a todos por igual. El sexting no distingue estrato social, todos somos vulnerables.

¿Existen materias que ahonden en este tema, donde se analice?

Los alumnos de Criminología generalmente no conocen este tema. Entonces, cómo identificar este tema si los propios especialistas en el tema de Criminología, de prevención del delito, no lo ven, es más complicado que las autoridades lo vean, es por eso que todavía no está regulado. De hecho, en algunas encuestas que he hecho, el 90 por ciento de las personas no conocen el sexting como tal.

¿Las dependencias de seguridad están capacitadas para la persecución del sexting?

Las Policías generalmente se enfocan en perseguir otros delitos cibernéticos, como la pornografía infantil. Las imágenes y videos de sexting se hacen virales, y hoy en día las Policías no pueden combatir este delito. Se necesita trabajar mucho todavía.

¿Cómo evitar el sexting, cuáles son las medidas para contrarrestarlo?

Con educación, es parte de la prevención primaria. Generar conciencia y hacer hincapié en los padres para que tengan mucha comunicación con sus hijos, aunque no solamente los niños están en riesgo, también los adultos. Puntualizar que no se acepte o no agregar a cualquier persona. Si alguien te pide una fotografía, no enviarla. Y hacer un mejor uso de las tecnologías.