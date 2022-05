“Si a alguien han atacado, entre otros, es a mí”: Feliciano Castro

Sinaloa.- Cuida cada palabra porque no quiere dar lugar a más especulaciones en torno al juicio político que enfrenta Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán. Feliciano Castro es el líder de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, es también uno de los hombres más cercanos al gobernador Rubén Rocha Moya. Fue uno de sus principales operadores políticos que lo llevaron al poder.

Ahora, como presidente de la Junta de Coordinación Política, Castro asegura que impera la separación de Poderes entre el gobierno estatal y los legisladores morenistas, aunque trabajen en el mismo proyecto político a favor de AMLO y Rocha. Feliciano enfrenta también una guerra de declaraciones y señalamientos por parte de Estrada.

¿Hay presión? Ha habido muchos ataques

No. Si a alguien han atacado, entre otros, es a mí; y lo digo con toda claridad: vamos a asumir este asunto como un asunto de Estado.

¿Tenía diferencias políticas desde antes con Estrada?

Somos parte del mismo proyecto, y en el proyecto de Morena hay distintas opiniones. Yo no tengo ningún conflicto con él, no tengo ninguna diferencia de fondo a lo que concierne al proyecto de Morena ...

No tenemos ningún rencor en contra de nadie. El Congreso y los diputados no nos orientamos por rencores o venganzas políticas.

¿Los ataques no influyen? Hay muchos señalamientos contra diputados

Por supuesto que no… No vamos a irnos por motivaciones anímicas, por opiniones que se manifiesten, ninguna opinión, ningún ataque va a influir en nosotros.

¿En Morena hay traición?

Por supuesto que no hay traición. Morena tiene un proyecto y estamos en ese proceso.

¿En Morena se acepta la crítica?

Para nosotros, en Morena vale la pena recordar a Carlos Fuentes, dijo: “la crítica es un acto de amor”. Solapar errores es suicidarse, en Morena estamos en una posición de apertura para avanzar. Lo inteligente no es no cometer errores, sino que, aun cometiéndolos, siempre y cuando no sean catastróficos, tengamos la iniciativa para observarlos, corregirlos y trascenderlos.

Nosotros no estamos en la dinámica del partido, estamos hablando como diputados, como grupo parlamentario.

Tras la salida de Cuen en gobierno, ¿hay tensión en el Congreso con el PAS?

El reto nuestro es reconocer en el Congreso que tenemos en Sinaloa una sociedad plural social y políticamente, y el reto es apostarle al diálogo. Como fuerza mayoritaria en el Congreso, no vamos a ejercer el autoritarismo que reduzca a la nada a las minorías, sería como negar el voto ciudadano.

No hay ningún problema porque hay opiniones distintas; al contrario, bienvenidas las divergencias.

El reto es que las procesemos con diálogo. Y en esa línea, reitero mi reconocimiento al diputado Ricardo Madrid, coordinador del PRI; a la diputada Alba Virgen Montes, coordinadora del PAS; al diputado Gene Bojórquez como presidente de la Mesa Directiva, así como diputados del PT, Movimiento Ciudadano, PAN, al diputado Adolfo Beltrán, sin partido, que hemos generado esas condiciones.

Trascendió que podría salir Gene Bojórquez (PAS)de la presidencia de la Mesa Directiva

No solo son rumores, son posiciones políticamente interesadas, fuera de lugar; por un lado, la ley orgánica es clara. El compañero fue nombrado por el pleno para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva por un año. Reitero mi reconocimiento a todos los grupos políticos parlamentarios.

Además del caso contra Estrada, ¿puede haber una ola de juicios políticos?

El único caso que tenemos conocimiento en el Congreso es para la presidenta municipal de Cosalá. Se está corriendo el proceso, no tenemos conocimiento de otro proceso.

No hay plazo. Vamos a esperar que comisiones correspondientes emitan opinión. No voy a adelantar, no me corresponde a mí.

¿Hay objetividad a pesar de los dimes y diretes en el juicio contra Estrada?

Los dimes y diretes no son razón de ser en el Congreso. En el Congreso es la Constitución, el respeto a los derechos humanos, la observación puntual y atenta a las atribuciones del Congreso.

Hubo acusaciones de nepotismo contra el secretario general de Gobierno, ¿pueden iniciar una investigación?

No tenemos conocimiento nosotros de esos temas.

A otro diputado se le acusó de posibles actos de corrupción

Espero que desde el ejercicio de todo mundo, políticos, empresarios, periodistas, contribuyamos a una opinión pública que garantice el mejor desarrollo de Sinaloa.

Las declaraciones, como no son denuncias formales, ¿no se toman en cuenta?

Lo has dicho muy bien, nosotros vamos a proceder por lo que conozcamos oficialmente en el Congreso, todo lo demás son dimes y diretes en la opinión pública.

¿Hay objetividad en la Comisión Instructora? Ya se señaló a otra diputada de nepotismo

No voy a opinar si hay o no objetividad en el caso concreto de la Comisión, porque no tengo conocimiento; pero sí puedo decir: mi absoluta confianza en diputados y diputadas de esta legislatura para conducirse con apego a la ley, con objetividad, garantizando los derechos humanos.

Todo lo demás son especulaciones. Inaceptables las especulaciones en un asunto de tanta trascendencia como el que cursa el Congreso.

¿Hay independencia del Ejecutivo?

Lo digo con claridad, lo subrayo, somos parte de un proyecto de transformación de este país. La gente votó, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, compartiendo un proyecto. Que no quepa duda, estamos con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, con el proyecto de Rubén Rocha Moya.

Somos capaces de diferenciar la naturaleza de cada uno de los Poderes y preservar lo que la Constitución establece, a propósito de la división de Poderes, donde, por cierto, convoca a la colaboración de Poderes, y en esa línea vamos a asistir a la colaboración con otros Poderes con el Ejecutivo, Judicial, respetando la naturaleza de ellos.

Análisis nacionales indican que se ha perdido el contrapeso de los Poderes Legislativo y Judicial

Si algo ha pasado en la historia de Sinaloa, justamente era la subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo. Entonces, tenemos una larga historia donde la izquierda contribuyó de manera significativa a romper eso a partir de la voluntad ciudadana.

El problema de mantener la división de Poderes no es en función de que hay que votar todo en contra; si hablamos del proyecto del presupuesto, compartimos el concepto de que debía tener un sentido social, esto fue una identidad entre el gobernador Rocha y nosotros porque somos parte del mismo proyecto, y esto supone compartir el concepto y sensibilidad en la política.

¿Cómo vamos a votar en contra de un planteamiento que diga: “vamos a orientar 592 millones de pesos para que exista una pensión universal que atienda a todas las personas que vivan una situación de discapacidad”?, ¡por supuesto que vamos a ir juntos!

¿Qué hemos votado que nos ha mandado el Ejecutivo? La creación de la Secretaría de las Mujeres... Coincidimos con el Ejecutivo en ello.

Están trabajando para el proyecto de Rocha, van juntos, ¿van a votar lo que Rocha quiera?

Primero, el juicio político le corresponde al Congreso, no al Ejecutivo, y en esa línea no voy a adelantar vísperas, no me corresponde.

¿No teme más ataques contra usted u otros diputados?

Afortunadamente estamos en un país y en un Estado de derechos. Todo mundo tiene el derecho de proceder conforme lo valore. Y si alguien tiene señalamientos o acusaciones, que acuda a mecanismos y rutas que la propia ley marque.

¿Esto no lo desgasta a usted y al Congreso?

Lo dejaremos a que la historia sea la que escriba esas páginas. Tenemos convicciones de que estamos cumpliendo con la sociedad.

Los Datos

¿Confabulación?

Estrada Ferreiro, quien enfrenta dos denuncias de juicio político, aseguró que dos personas confabulan en contra de él con el mandatario estatal: Feliciano Castro y el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza.

Acusaciones

El alcalde morenista Jesús Estrada Ferreiro acusó al diputado Feliciano Castro, quien coordinaba la campaña de Rocha, que desde la elección operó en contra de él.

Proceso

El 22 de abril, el Congreso votó a favor de realizar el juicio político contra Estrada;se realiza con reservas por el debido proceso que debe imperar y presunción de inocencia.

Enfrentamientos

Estrada ha lanzado acusaciones contra diputados como Ricardo Madrid, del PRI, por posible corrupción; contra la diputada priista Himelda Félix, por posible nepotismo, y contra el secretario general de Gobierno.

14 de febrero 2022

Estrada rechazó los descuentos en el agua para discapacitados y adultos mayores —asunto por el que enfrenta un juicio—. Feliciano Castro dijo que no podía violar la ley.

30 de marzo de 2022

El alcalde de Culiacán arremetió en contra del gobernador Rocha al expresar que no ganó la gubernatura limpiamente. Recientemente lo llamó “perro rabioso”. Rocha le contestó “perro que ladra, no muerde”.

25 de abril de 2022

Héctor Melesio Cuen, aun siendo secretario de Salud, abogó por Estrada Ferreiro y explicó que los diputados del PAS,al votar en contra del juicio, no era para afectar a Rocha.

16 de mayo 2022

En entrevista con Debate, Estrada lanza más acusaciones contra diputados del PRI, Feliciano e Inzunza; dice sentirse traicionado por Morena y el gobernador. Artículo aquí.

18 de mayo de 2022

Ante la acusación que hiciera Estrada contra Inzunza por supuesto nepotismo, el secretario general de Gobierno dijo que estas declaraciones son para desviar la atención.

Contexto

Denuncias

Dos de cuatro denuncias que llegaron al Congreso del Estado están siendo analizadas en torno al juicio político contra Estrada, quien podría ser destituido por esto. Una comisión instructora investiga los casos que luego serán votado en el pleno. Luego pasa al Poder Judicial.

Te recomendamos leer:

Una de las denuncias que enfrentó a Estrada con diputados fue al oponerse a los descuentos autorizados en el presupuesto para discapacitados y adultos mayores en el agua potable, con lo cual dijo que Japac perdería millones. Se interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte que aún no se resuelve. Otra denuncia fue por haberse negado a la homologación salarial de las pensiones a viudas de policías, pues dijo que sería impagable a largo plazo.