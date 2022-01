¡Sí cumplieron! Alto porcentaje de empresas aumentaron salarios en el 2022 en Sinaloa

En cuanto a lo que marca la ley, el empresario explicó que sin ser obligatorio el aumento de salarios para los comercios que pagan más que el salario mínimo, es recomendable que las empresas no tengan una alta rotación de personal por que le pega a sus costos, entonces los empresarios están optando por mantener estable la plantilla laboral y en su mayoría aumentaron los sueldos.

"Aquí nadie trabajaría en Sinaloa por un salario mínimo, normalmente tenemos que pagar de dos a tres para poder que la gente trabaje, no trabaja por menos, y mucho menos una persona que está las ocho horas en una jornada laboral, no te va aceptar", expuso.

Sinaloa.- Sí cumplieron los empleadores del sector comercial con el aumento en salarios durante el primer mes del 2022 , aseguró Diego Castro Blanco Presidente de la Cámara Nacional del Comercio Servicios y Turismo (Canaco) Culiacán , esto a pesar de que la mayoría no estaban obligados a hacerlo.

