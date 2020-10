Culiacán.- Si el Sector Salud no te reconoce, nosotros sí: esposa del doctor José Ernesto Leyva. Mi querido y amado esposo, doctor José Ernesto Leyva Bacasegua, te expreso que aunque el Secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, se empeñe en ignorarte y no reconocer tu trabajo, profesionalismo y entrega que tuviste para atender y salvar muchas vidas durante la pandemia del COVID-19, tu familia, tus amigos y la sociedad por supuesto que reconocemos que fuiste un apasionado de tu profesión, al grado que entregaste tu vida para servir a la sociedad.

Esta actitud del responsable de Salud en el estado la ha mostrado desde que te contagiaste con esta terrible enfermedad, al negarte la atención médica en el Hospital General de Culiacán donde tú, todo el tiempo estuviste totalmente dispuesto y entregado a curar a personas enfermas de coronavirus, sin importar el riesgo que esto implicaba, al grado de perder tu propia vida.

Lamentablemente perdiste la batalla y el titular de la Secretaría de Salud, Efrén Encinas Torres, continúa con la misma actitud de no valorar ni tan siquiera un poco tu trabajo que te costó hasta la vida, porque en el homenaje que les hizo a los héroes de la pandemia 2020 durante el Día del Médico, fuiste de nuevo ignorado porque no colocó tu fotografía en la galería ni en el video que proyectaron, simple y sencillamente porque no eres importante para él.

Te quiero decir, querido esposo, doctor José Ernesto Leyva Bacasegua, que aunque las autoridades de Salud no te reconozcan tu trabajo y sacrificio, segura estoy que la sociedad, tu familia y amigos sí valoran bastante la labor tan importante que realizaste porque trabajaste muchas noches y días completos y sacrificaste hasta tu familia para cumplir cabalmente hasta el último día de tu vida, con la profesión que tanto amabas.

Finalmente, te digo que no soy nadie para juzgar esta conducta del Secretario de Salud, Efrén Encinas, pero será la sociedad y Dios quien se encargue de ponernos en el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros.

Atentamente tu esposa que te ama y te extraña

Edia Guadalupe Soto Rodríguez