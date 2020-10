Sí está en espacio público, la Santa Muerte de Chulavista se quitará: Estrada Ferreiro

Sinaloa.- De estar en un espacio público, la Santa Muerte que fue colocada sobre el bulevar Las Torres, en Chulavista tendrá que quitarse, afirmó el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Sobre la aparición de este símbolo de adoración, el alcalde manifestó que, se revisara las condiciones de propiedad del terrenos donde fue colocada las figura, pues de ser de propiedad pública tendrá que quitarse ya que, no se puede permitir la libertad de culto o religión en espacios que son de todos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, de estar colocada en un lugar de propiedad privada, el alcalde aclaro que, el ayuntamiento no puede intervenir y sería el dueño del terreno o el espacio quien tomé las decisiones.

"No es un lugar para rendir culto, si es público se va a quitar, la libertad de expresión tiene un límite en tanto que no dañe los derechos de las personas, no podemos permitir que estén dañando las libertades", dijo.

Sobre la propiedad del espacio donde se colocó la Santa Muerte, Estrada Ferreiro comentó que, en la zona de Chulavista hay una complejidad en la repartición del terreno, pues una parte le pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad y otra al Ayuntamiento, por lo que se tendrá que revisar de quién es esa parte del espacio