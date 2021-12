Sí habrá servicio de urgencia y hospitalización para el 25 de diciembre en el IMSS

Culiacán, Sinaloa.- El IMSS Sinaloa informa a la población en general que este sábado 25 de diciembre está garantizada la atención en los servicios de Urgencias y hospitalización para todos sus derechohabientes. La titular de la institución, Tania Clarissa Medina López, señaló que, para brindar atención a sus derechohabientes, el personal laborará durante este día haciendo guardias en el servicio de hospitalización.

En Sinaloa, precisó la funcionaria, el Seguro Social cuenta con servicios de Urgencias en sus ocho hospitales ubicados en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Costa Rica y Navolato, donde se brinda atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

Detalló que las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que cuentan con el servicio de Urgencias y/o atención médica continua se ubican en la UMF No. 45 y No. 56 en Mazatlán, así como en la No. 35, No. 36 y No. 46 ubicadas en la ciudad de Culiacán.

También operará el servicio de Urgencias de las UMF ubicadas en Navolato, Pericos, Villa Ángel Flores (La Palma), Ahome, Higueras, San Miguel, Topolobampo, Mochicahui, Juan José Ríos, El Carrizo, La Reforma, Ruiz Cortines, Bamoa, Angostura, El Rosario, Escuinapa, La Cruz de Elota, Villa Juárez y Eldorado.