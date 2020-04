"Si no nos mata el coronavirus nos vamos a morir de hambre": familias vulnerables

Decenas de personas se reunieron desde tempranas horas de afuera de Catedral en busca de una despensa, pero se quedaron esperando tras una confusión y ante su desesperación hicieron el llamado a las autoridades a que hagan algo por ellos.

Si no nos mata el Coronavirus nos vamos a morir de hambre" repetían en varias ocasiones dichas personas que en su mayoría eran de Colonias vulnerables como Obrera Campesina, Las Coloradas, Bicentenario, San Fermín entre otras. "Queremos que el gobierno haga algo por nosotros, somos personas que vivíamos al día y que hacemos los que somos madre y padre de familia.

Tengo tres hijos a los que tengo que darles de comer estoy desesperada", expresó María mientras no pudo contener las lágrimas por no tener que ofrecerles a sus hijos al quedarse sin trabajo. Muchas personas no les importó esperar más de cinco horas pues al estar en una situación crítica cualquier insumo era como un respiro para ellos.