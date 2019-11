Si no puede con la basura que renuncie director de Servicios Públicos de Culiacán: Telles

Culiacán, Sinaloa.- La poca coordinación y eficiencia del sistema de recolección de basura en Culiacán, está causando un caos entre los ciudadanos, ya que las banquetas se encuentran “inundadas” de basura, debido a que el carro recolector tiene hasta una semana sin pasar; las plagas que se ocasionan derivado de esta situación pudieran acarrear problemas mayores, como una crisis de salud, advirtió el regidor panista Eusebio Telles Molina.

Señaló que es urgente que esta área de la administración municipal se reorganice para cumplir con la responsabilidad que tienen de recolectar la basura en los días asignados en cada sector, ya que afecta, además de los hogares, a los comercios y pudiera llegar a afectar incluso la salud de los ciudadanos al no existir las condiciones de limpieza y salubridad necesaria, por lo que es inadmisible que, con toda esta problemática, el subgerente de Servicios Públicos y Mantenimiento de Infraestructura del Ayuntamiento, Rodolfo Audelo Avilés, proponga una iniciativa para que se castigue a la gente que saque su basura cuando no pase el camión recolector, cuando el problema de fondo es justo que no pase el camión.

Que no se distraigan queriendo multar a la gente que se queda esperando que pase el camión recolector; el área de servicios públicos tiene unidades nuevas, se autorizó aumento de sueldos para quienes trabajan en recolección; podemos pensar entonces, que los que no funcionan son los que están al frente

Declaró Eusebio Telles, quien agregó que la gestión de Jesús Estrada Ferreiro ha sido de muchos tropiezos.

Ya se cumple un año de la administración del presidente municipal, y no se ven resultados, al contrario, sigue siendo de confrontación con la sociedad, con los medios, de buscar culpables en vez de soluciones; faltan resultados, creo que la gente ya se está cansando de esto

Dijo.

El regidor panista recalcó la necesidad de que se tomen decisiones contundentes, si las áreas no están dando resultados, el informe del primer año de gobierno es una buena oportunidad para poner en la balanza los cambios y las renuncias que se deben presentar de parte de quienes no le han cumplido a la sociedad “particularmente en el tema de la recolección de basura, si el director de Servicios Públicos del Ayuntamiento no puede con el paquete, que renuncie”, concluyó.