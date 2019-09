Si no resuelven las demandas, seguirán los paros: Stase

Sinaloa.- Al no llegar a ningún acuerdo con el Gobierno estatal para que este abonara parte de los 80 millones de pesos que adeuda desde la Administración anterior, entre otras demandas, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) realizó un paro de labores en toda la entidad.

La protesta fue durante toda la jornada laboral, y algunos trabajadores creían que se terminaría en dos horas, como en otras ocasiones; pero no fue así. Desde las 08:00 horas de ayer, el líder sindical Gabriel Ballardo Valdez llegó a la Unidad de Servicios Estatales de esta ciudad capital e invitó a todos los trabajadores para que se unieran a la protesta.

Su mensaje fue no permitir que violenten los derechos laborales por los que han luchado desde hace más de 51 años: “Si permitimos que nos quiten derechos ahora, después nos quitarán otros”, resaltó.

Además, aclaró que no se trataba de algo político, pues él no se reelegiría, que solo busca el bienestar de su gremio. Aseguró que, de no resolverles las demandas, se volverán a poner en paro la próxima semana.

Así lucían algunas oficinas de la USE ayer. Foto: El Debate

Explicación

Ballardo Valdez dijo que este paro laboral era cuestión de justicia, ya que hay trabajadores que no pueden acceder a vivienda porque les adeudan en este rubro, además de aportaciones de la caja de ahorro, entre otros.

Son 80 millones de pesos los que les quedaron a deber de la Administración anterior, pero en esta solo les han abonado dos y les han hecho puras promesas.

Asimismo, presentó sus disculpas a los usuarios que salieron afectados. Recordó que desde enero no les otorgan las plazas de las personas que se han jubilado, y esa es otra de las inconformidades.

Defensa

En lo que respecta al paro de labores, el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, indicó que en algunos puntos como el de las plazas no han llegado a acuerdos con el Sindicato porque exigen que los trabajadores que se jubilen se las hereden a sus hijos.

Aseguró que estas plazas que se pagan con los impuestos no pueden ser patrimonio de las familias, y que a ellas tiene derecho cualquier ciudadano que cumpla el perfil.

En lo referente a que no han abonado a la deuda de 80 millones, explicó que ya han platicado con el Sindicato que del 2010 al 2019 el número de trabajadores activos y jubilados se incrementó en más de 7 mil, cuyos sueldos se han cubierto con recursos federales y propios, lo que es muy costoso. Además, se le ha dado prioridad a las necesidades de la Administración.

En conferencia de prensa, el funcionario llamó a los trabajadores a laborar, pero no se comprometió a solucionar nada, solo dijo que las mesas de negociación seguían abiertas.

Resaltó que el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha procurado beneficiar a los sindicalizados ortorgándoles este año un incremento salarial del 6 por ciento, por encima de la inflación.