"Si nos matan, va a ser culpa del gobierno": Reynalda, madre de Neto, desaparecido en Culiacán

Sinaloa.- “Si nos matan, va a ser culpa del gobierno”, dijo Reynalda Pulido, mientras en el tono de su voz se podía percibir la angustia, la impotencia y el dolor que se le han acumulado en un año y tres meses de no saber de su hijo Jesús Ernesto (Neto), desaparecido en la ciudad de Culiacán.

Desde el 8 de noviembre de 2020, cuando presuntos policías municipales arrestaron a Neto, de 16 años, en una tortillería de la colonia Adolfo López Mateos, no se volvió a saber nada de su paradero. En vano han sido las súplicas, marchas y los gritos de esta madre para que lo encuentren. Las autoridades siguen sin resolver el caso.

La carpeta de investigación no avanza en la Fiscalía General del Estado (FGE) y, si ella no sale a buscarlo, no lo busca nadie. Su hijo se ha convertido en la piedrita en el zapato para algunas autoridades porque ha evidenciado que no hacen nada, reprochó, mientras algunas de sus palabras se ahogaban entre el llanto.

Reynalda conformó la asociación Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, en la cual están 17 mujeres más. A ellas las unió la desesperación, el dolor y el desinterés de las autoridades.

Calvario

Estas madres, pese al riesgo, a pie y sin protección de las autoridades, recorren las calles de diversas colonias de la ciudad, pegan volantes con las imágenes de sus desaparecidos con la esperanza de que alguien los vea, los reconozcan y se toquen el corazón y les digan en dónde están.

Algunas se han enfrentado a la crueldad de algunos ciudadanos que les gritan “locas” o que sus hijos andaban mal, las juzgan sin saber. De acuerdo con Reynalda, el nuevo comisionado, Víctor Manuel Pérez, no se ha acercado a ellas, no lo conocen. En días pasados, una integrante de esta organización habló a la comisión para solicitar una búsqueda y le respondieron que la podían agendar hasta dentro de un mes porque todo está saturado.

Estas mujer saben el riesgo que corren, pero sienten más desesperación al quedarse en sus casas y saber que los casos no avanzan en la FGE. Todas las dependencias que pudieran apoyarlas para encontrar a sus seres queridos les han cerrado la puerta, y la Comisión de Búsqueda les ha resultado inoperante.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, a opinión de Reynalda, debería desaparecer porque no las ayuda en nada, ni siquiera para darles el número del asesor jurídico.

El Dato

Cifras

Las desapariciones en Sinaloa continúan. En lo que va del 1 de enero hasta la mañana de ayer de este año, en Sinaloa habían desparecido 101 personas, de las cuales, solo 22 habían sido localizadas, 20 con vida y dos sin vida.