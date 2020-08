Si nosotros no los buscamos, nadie los buscará: rastreadoras en el Día Internacional del Detenido Desaparecido

Sinaloa.- Ayer se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido, por lo que los diferentes colectivos de búsqueda de personas (rastreadoras) se hicieron notar con manifestaciones. Uno de los grupos fue Sabuesos Guerreras, que se plantó en la plazuela de Catedral en la ciudad de Culiacán, mientras otros colectivos marcharon en conjunto desde la Lomita, terminando en los escalones de Catedral, donde manifestaron sus exigencias al Gobierno sobre el lamentable tema de las desapariciones forzadas, que día a día siguen aumentando sin control

Realizan marcha

Alma Rosa Rojo, líder del colectivo Voces Unidas por la Vida, estuvo en la marcha realizada desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la Lomita, y comentó que era para expresar su inconformidad por la poca atención que reciben de las autoridades: “La marcha es para que no se le olvide al Gobierno que tenemos a nuestros familiares desaparecidos; hacerles entender a ellos que jamás vamos a dejar de buscarlos, no vamos a dejar exigir justicia, porque para nosotros es muy importante encontrarlos”. También dijo que exigen que apoyen la búsqueda de sus familiares, y que es muy importante que los Gobiernos estatal y federal sepan que no van a parar, con o sin el apoyo de ellos.

Los colectivos que participaron en el recorrido fueron Voces Unidas por la Vida AC, Uniendo Corazones, Padres y Madres con Hijos Desparecidos, Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes posteriormente se unieron con Sabuesos Guerreras y en conjunto retumbaron más fuerte las demandas.

Cabe mencionar que esto último fue considerado por todos como algo extraordinario debido a que se han generado divisiones entre los grupos, pero ayer hicieron notar que trabajando en equipo sus peticiones cobrarían más fuerza.

Todos marcharon a una sola voz: ¿dónde están? Foto: El Debate

Somos más de 400

El colectivo de Sabuesos Guerreras mostró su inconformidad en el quiosco de Catedral, donde pusieron las imágenes de sus desparecidos e hicieron pase de lista de sus desaparecidos.

María Isabel Cruz, dirigente del grupo que ayer cumplió tres años de haber sido creado, dijo que en su labor han encontrado de setenta a ochenta cuerpos, más de 15 mil fragmentos óseos y 25 personas con vida. También señaló: “Cuando nosotros empezamos, éramos cuatro compañeras, y ahorita somos más de 400, y eso es para mentársela al Gobierno porque son 400 familias las que están sufriendo, más las que faltan por unirse o forman parte de los demás colectivos; entonces no se vale que esto en vez de disminuir, aumente”.

En cifras negras, Cruz Bernal mencionó que en el estado de Sinaloa la Fiscalía tiene 4 mil 200 y fracción; la Secretaría de Gobernación tiene la cifra de más de 9 mil 500, y en datos de ellas estiman que es el triple. 9 mil.

“Es una fecha que puso el Gobierno para recordarlos, pero nosotros los recordamos todos los días. Más bien, es el día en que nosotros salimos a recordarles a las autoridades que son ellas los que deben de hacer el trabajo que nosotros hacemos”, finalizó.

Los eventos fueron durante varias horas del día y finalizarían con la actividad de pegar los retratos de los desaparecidos por las principales calles del centro, que servirán como recordatorio a las autoridades, que ellas aunque ya han aprendido a vivir con la ausencia de sus seres queridos, siguen y seguirán estando en la lucha para localizarlos.