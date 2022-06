Si te contacta Rocha por Telegram, ¡no es él! amanece el gobernador con su cuenta hackeada

Sinaloa.- Muy temprano esta mañana del miércoles 29 de junio, el gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que había sido víctima de un delito cibernético, su cuenta de Telegram había sido hackeada.

El mensaje fue publicado minutos antes de las ocho y media de la mañana, advirtiendo de hacer caso omiso a sus mensajes. "Buen día, informo que mi cuenta de telegram ha sido hackeada. Les pido hacer caso omiso de los mensajes recibidos desde mi cuenta."

Mientras una ciudadana señalaba que efectivamente, desde la cuenta del gobernador de Sinaloa la habían contactado para pedirle dinero a su nombre, otro usuario se lo tomó con humor "A mí me dijeron que me invitaban a encabezará la Secretaria General de Gobierno, ¿entonces no?" escirbió.