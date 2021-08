¡Siempre sí! Quirino Ordaz emite su voto en la Consulta Popular 

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, emitió este domingo su voto en la Consulta Popular 2021, a pesar de que hace unos días declaró que no participaría.

A través de redes sociales, Quirino Ordaz confirmó su participación en la Consulta Popular e invitó a los sinaloenses a ejercer el derecho al voto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Participé emitiendo mi voto en la consulta popular 2021. Muy importante fortalecer la democracia participativa, así lo exigen nuestros tiempos, los invito a ejercer este derecho", escribió el gobernador de Sinaloa en Facebook.

El pasado jueves 29 de julio el mandatario estatal aseguró que no participaría en la consulta popular, ya que era una decisión propia y cada quien debía decidir si participaría o no.

"Son ejercicios de consulta de la gente, están bien los ejercicios, pero ya cada quien decide si va o no a votar. Yo no, ya es decisión de cada quién, no, no voy a participar", declaró en ese entonces.

Retrasos en instalación de mesas de recepción

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Sinaloa reportó el retraso en instalación de las mil 339 mesas de recepción de opinión para la Consulta Popular 2021 en Sinaloa, y atribuyó que los ciudadanos designados como funcionarios no acudieron y solicitaron apoyo de suplentes.

Leer más: VIDEO. Anula boletas de la Consulta Popular y se enoja cuando lo descubren

Las mesas receptoras de opinión estuvierno abiertas de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde de este domingo 1 de agosto.

AMLO sobrevuela la Sierra Madre Occidental en Sinaloa

Síguenos en