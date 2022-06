“Sigo enfocado con que tengo que ayudar a la raza": Cascajares, director del ISDE

Sinaloa.- El director del Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física (ISDE), Julio César Cascajares, habla de lo que ha sido su gestión al frente del deporte del estado a 7 meses de haber tomado el cargo. Además, sobre los planes de infraestructura que vienen para el deporte en Sinaloa y toca temas importantes de su persona como el hecho de grabar videos con el personaje del Chango Ote, ser parte de funciones de lucha libre y sobre el polémico video que sacó para los medios de comunicación.

¿Cómo calificas tu gestión tras siete meses al mando del ISDE?

Creo que hasta ahorita todo ha funcionado, todo ha sido exitoso. Hemos ido pasando las etapas zonales, estatales, regionales y macrorregionales, y ahorita somos sede de los Juegos Nacionales Conade 2022 después de 13 años sin tener estos juegos en Sinaloa. Tuvimos la iniciativa de poder brindarle al estado este acercamiento y con ello el mensaje hacia los deportistas para que se motiven. Yo creo que sumando todo esto, en estos siete meses de gestión estamos con todo, bien metidos y trabajando mucho.

¿Cuáles consideras que sean las áreas a mejorar en el deporte sinaloense?

Cien por ciento la raza. Yo sigo enfocado con que tengo que ayudar a la raza, a los que nadie voltea a ver, los que no tienen recursos ni la capacidad económica. Yo lo viví eso, lo viví de joven; sé dónde está el punto y quiero llegar a él.

¿Cuál es el plan de trabajo para los siguientes años de tu gestión?

El ISDE está diseñado para hacer deportistas de alto rendimiento, pero por indicaciones del gobernador y también por iniciativa propia, yo creo que ahí hacemos ese clic el góber y yo, en poder brindarle a la gente algo más que una medalla, algo más que poder hacer que un deportista sea una máquina. Queremos llegar al punto más humano, poderles brindar ese derecho que tenemos todos al deporte. El deporte es una formación de vida y es algo más que medallas: es salud, amigos, convivencia y familia. Lógicamente dentro del diseño tampoco queremos perder ese potencial que Sinaloa ya tiene. Hay que apoyar a la raza y a la gente que tiene hambre de sobresalir.

¿Cuál sería la estrategia para que esto fluya?

Principalmente me he preocupado mucho por entender cómo es el diseño del alto rendimiento. Me quise meter con todos los poderes de iniciativa, no solo desarrollar el alto rendimiento para que vayan y compitan en el estado, quise traer los juegos para ver el proceso y sobreentenderlos; es una prueba de trabajo para mi equipo, que está comprometido. No puedo dejar pasar nunca el apoyo del gobernador Rubén Rocha Moya. Pasando Juegos Nacionales, nos vamos a sentar él y yo para hablar de este proyecto, de forma diseñada será buscar el cómo encontrar la estrategia. Ahorita me estoy yendo con lo que ya está, que es trabajar con los directores de los municipios y poder localizar esos puntos dentro de la gente del alto rendimiento, y nosotros a su vez les brindamos eso que es el derecho a la formación deportiva.

¿Qué planes de infraestructura viene en tu gestión para el deporte sinaloense?

Queremos crecer el CAR, queremos crecer el nivel de competencia del Centro de Alto Rendimiento y poderle brindar más espacio deportivo en otras disciplinas. Estamos ahorita con el proyecto de poder gestionar la piscina y alberca olímpica, que serían muy interesantes. Yo quiero tener una alberca olímpica en Culiacán.

Hace poco falleció un futbolista en las canchas de Ciudad Universitaria por no recibir atención médica de inmediato. ¿Tú cómo crees que pudieras ayudar para que esto no pase?

Desconozco este caso. He estado tan ocupado en los Juegos Nacionales que no tuve el conocimiento del caso. Pero precisamente es un punto que nosotros hemos estado creciendo mucho, la atención médica. Si tú vas al ISDE, podrás ver que en cada disciplina en sus entrenamientos está un módulo de atención médica. Hemos estado trabajando con terapeutas y médicos, la atención médica es muy importante.

Hace poco se dio tu regreso a la lucha libre. ¿Crees que el combinar el ser luchador con tu nuevo puesto en el ISDE afecte tu trabajo?

Ya pasó, ya luché. Inauguramos los Juegos Nacionales Conade en Sinaloa; eso quiere decir que no afecta. Es como si tú sales del trabajo y vas y juegas un partido de futbol, entonces yo también merezco una distracción. Así lo tomo, igual cuando he grabado con el personaje del Chango. Cuando grabo o lucho es como un cambio de chip en mi cabeza.

¿Te arrepientes de haber sacado el video donde hablaste de los medios de comunicación?

No, no me arrepiento. Siempre supe lo que estaba haciendo, ahora todos tenemos opinión y yo creo que el derecho de expresión es un derecho y yo también lo tengo. El video no era para alguien en específico, solo fue una invitación para que fueran a conocer el trabajo que estamos haciendo.

¿Cómo serán recompensados los sinaloenses ganadores de medalla en los JN Conade 2022?

Todavía no me siento con el gobernador para ver eso. Luego tocaremos el tema de los estímulos para los deportistas, pero tendrán apoyo, así como lo tuve yo al traer los juegos.

El Perfil

Julio Cascajares, Director del isde

*Nombre completo: Julio César Cascajares Ramírez

*Lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa

*Trayectoria: Luchador profesional. Ha participado en eventos nacionales de fisicoculturismo.

Por más de una década fue la mascota de Tomateros de Culiacán con el Chango 0te.

En su historial también destaca haber sido mascota de Caballeros de Culiacán con el Jeti.