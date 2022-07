Sigue Congreso de Sinaloa en espera de sentencia de primer juicio político contra Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- Si los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se van de vacaciones este viernes, no afecta el primer juicio político contra el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, debido a que es una facultad del Poder Judicial estatal determinar la fecha de inicio del proceso para emitir una sentencia, luego de que el 30 de junio, acudieron diputados para formular la acusación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez afirmó que no le corresponde al Poder Legislativo establecer los plazos si el Pleno del STJE acepta o rechaza las conclusiones aprobadas el 29 de junio, que concluyeron en la destitución del cargo y la inhabilitación por seis años.

La suspensión provisional ordenada por el juez federal sigue vigente por el amparo e implica no tomar una decisión hasta que no se resuelva el problema de fondo, pero no impide que siga el procedimiento.

Pruebas testimoniales

Castro Meléndrez dijo que la presencia de la síndica procuradora de Culiacán en el Congreso del Estado obedeció a las diligencias correspondiente al expediente número 04, pero que no va a proporcionar mayor información por la reserva que existe en este procedimiento.

Lo que informe la abogada María de Jesús Verdugo Soberanes, defensora de Estrada Ferreiro, será su responsabilidad y su parte solamente puede confirmar que efectivamente sigue el proceso.

Precisó que el expediente número 02 está cerrado y solamente falta la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pero el contenido del segundo juicio político del expediente 04 es información bajo reserva.