Sigue en aumento el número de niños que laboran en las calles de las ciudades de Sinaloa

Culiacán.- Mientras el diputado José Antonio Crespo López cuestionó el trabajo que realiza el Sistema DIF en Sinaloa, que lo calificó como insuficiente, ante el incremento de niños que se les observa trabajando en las calles de las ciudades; Angélica Díaz Quiñónez llamó a los padres a evitar cualquier práctica de explotación infantil hacia sus propios hijos, así como convocó a la sociedad a la denuncia ante autoridades de estas prácticas.

El morenista externó que únicamente se busca hacer cumplir la ley, que se deje de simular y se trabaje en serio en beneficio de las niñas y niños, con un DIF que cumpla cabalmente con sus funciones y que la niñez no salga de su casa a las calles a trabajar, en vez de estar jugando y estudiando.

“En todos los municipios salen de sus hogares a buscar el sustento de sus familias trabajando en las calles, limpiando vidrios de autos, otros vendiendo dulces, otros haciendo malabares y me pregunto: ¿En dónde están las y los trabajadores sociales y abogados?, ¿Por qué no se hacen los estudios pertinentes para detectar esta problemática?, ¿Por qué no se aplica la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes?”, insistió el legislador.

En tanto, Díaz Quiñóñez dijo que "en México se vive día a día la explotación laboral infantil, en el que muchos niños, niñas y adolescentes son víctimas de esta situación, y que además las condiciones en las que lo hacen no son las apropiadas a su edad pues lo hacen en lugares con espacios reducidos o en muy malas condiciones, bajo presión, expuestos a riesgos como lo son trabajar con productos químicos, gases o utilizan herramientas peligrosas etc.".

Añadió que otra forma de explotación y la más común es que los niños y niñas los llevan a las calles a pedir dinero, que en muchos de los casos son los propios padres familia, cuando lo correcto es que deberían estar disfrutando de su infancia, así como de acudir a la escuela a convivir con otros niños de su edad y estar atendidos por personal debidamente capacitado para fomentar en ellos el conocimiento de sí mismos y del mundo que les rodea, sin embargo, al estar en las calles se les priva de esas oportunidades.

La diputada del PAS externó que en este tipo de acciones, un amplio número de casos de los niños que son explotados caen en prácticas como la drogadicción, la cual les ayuda a evadirse y a superar el día a día. Asimismo, son muchos los niños que sufren trastornos de depresión y ansiedad, junto con un sentimiento de desamparo total; se sienten solos en un mundo que no les ofrece ningún tipo de protección y para el cual son totalmente invisibles.

