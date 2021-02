Sigue en el aire, las negociaciones por candidaturas comunes entre el PAS y MC

Sinaloa.- “Todo está en el aire” con Movimiento Ciudadano y Morena, respecto a ir unidos en candidaturas comunes con el Partido Sinaloense en esta contienda electoral, afirmó el presidente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien ratificó que la fecha del 20 de febrero se vence el plazo para cerrar las negociaciones con cualquier fuerza política, pero destacó que las negociaciones “no van allá”.

Dijo que este instituto político sigue en el proceso de organización interna y se ha enfocado a consolidar la estructura con sus militantes, porque siempre han tenido el sentimiento, de que pueden ir solos en las elecciones locales.

Al cuestionarlo sobre el avance en las negociaciones sobre candidaturas comunes, explicó que “estamos igual, en los últimos días, no ha habido platicas con ellos y todo sigue igual”.

Aclaró que no está descartado ir unidos con otra fuerza política, pero mientras estén los plazos legales para su construcción, insistió que “vamos a seguir en pláticas”, porque a la fecha no han hecho compromiso con alguno.

“El día que sale la convocatoria, el sábado 20 de febrero, se estaría cancelando cualquier posibilidad y nosotros estamos tomando como fecha límite el 20 de febrero”, sentenció Cuén Ojeda.

“Hemos platicados con Morena al igual que con el resto y no habido más, todo está en el aire y nosotros somos un partido que podemos ir prácticamente solos, porque no hay tiempo que no se llegue y plazo que no se cumpla y seguramente en los próximos días estaremos hablando del tema”, manifestó.

