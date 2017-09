Cuatro meses sin resultados del asesinato de Valdez

Culiacán, Sinaloa.-El día de ayer se cumplieron cuatro meses del asesinato del escritor y periodista Javier Valdez, por lo que la familia de Valdez, integrantes del gremio periodístico y activistas se dieron cita frente a las oficinas de la Fiscalía estatal para exigir justicia y el pronto esclarecimiento del asesinato del excorresponsal de La Jornada.

"Mientras no se haga justicia, mientras no se sepa quién lo mató, por qué lo mató, pero sobretodo que se castigue a quienes lo hicieron, pues vamos a seguir manifestándonos de diferentes maneras", indicó Griselda Triana, periodista y viuda de Valdez.

Tania Valdez, hija del cofundador de Ríodoce ultimado el pasado 15 de mayo, reprobó que las autoridades no tengan resultados en cuanto al asesinato de su padre: "Una no quiere estar aquí luchando y pidiendo justicia por su padre. No tiene por qué ser así", manifestó.

Javier Valdez Cárdenas. Foto: Archivo (EL DEBATE)

FALTA DE TRABAJO



"Es imperdonable que siga habiendo este tipo de impunidad, que las autoridades no hagan el trabajo que les corresponde, no solo en el caso de mi padre, sino todos en general", dijo Tania.

La joven considera que es necesario que las autoridades se pongan de acuerdo: "Ven todo este movimiento y no son capaces de realmente ponerse de acuerdo y esclarecer el crimen de mi papá", expuso.

"Que se juegue a pasarse la bolita no funciona absolutamente para nada, y lo único que hacen es retrasar todo esto", reiteró, ya que las diferentes fiscalías trabajan por separado y ninguna muestra resultados, incluso la Fiscalía estatal no ha tenido acercamiento con Griselda Triana, periodista y viuda de Javier Valdez.

Ricardo Sánchez del Pozo, fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), ha tenido acercamiento con la madre de Tania; sin embargo, los hijos de Javier Valdez —ambos presentes en la manifestación de ayer— han preferido estar al margen y esperar prontos resultados: «Nosotros hemos mantenido un margen y así lo seguiremos haciendo, pero es obvio que no han hecho su trabajo como debe de ser», expresó la hija de Valdez.

APOYO

Al rodearse de más de cien personas que pedían a una sola voz justicia para Javier Valdez, Tania Valdez expresó: «Me alegra ver a la gente, ver a sus amigos (de Javier Valdez), son sentimientos encontrados porque él era el primerito en estar en estas manifestaciones. Ahora, saber que es por él y que todos estamos aquí por él es bueno, y obviamente es malo», detalló la joven.

APUESTA AL OLVIDO

A cuatro meses sin resultados, Griselda Triana pidió a las autoridades correspondientes que se pongan a trabajar y que no le apuesten al olvido.

"Como familia o como periodistas vamos a olvidar que tienen un compromiso con nosotros, y como víctimas indirectas tenemos derecho a saber la verdad», indicó Griselda, «y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar e investigar y presentar resultados, que es lo que no hay, y es algo que le están apostando", reiteró Triana.

Triana lamenta que hasta el día de hoy no haya resultados, a pesar de que las autoridades se comprometieron, entre ellas el presidente Enrique Peña Nieto, a trabajar para atrapar a los culpables, mas no lo han hecho.

Es la falta de organización de las diferentes fiscalías lo que impide que se haga una investigación y se presenten resultados. Hasta el momento solo se sabe que hay dos líneas de investigación, mas no se conoce ningún avance, solamente la recreación de los hechos mostrada una semana después del asesinato de Valdez en mayo ante medios locales y nacionales.

"Nadie se quiere echar ese paquete. La PGR no lo quiere atraer ni la Fiscalía estatal, mucho menos quien está coordinando los trabajos, que es la Fiscalía Especial, la Feadle, y la Fiscalía estatal únicamente es coadyuvante, y ninguno se hace responsable en cuanto a la emisión de avances en las investigaciones, por eso no se sabe nada", expuso Triana.

