Siguen las irregularidades en entrega de plazas de salud en Sinaloa, denuncian

Sinaloa.- Personal de salud de diferentes hospitales del estado de Sinaloa se presentaron en las oficinas de la secretaria de salud, en Montebello en Culiacán, para manifestar su inconformidad en la asignación de plazas.

Los inconformes siguen señalando que en la lista aparecieron personas con poca antigüedad además de otras que les contaron desde que hicieron el servicio social.

Esto a pesar de que se supone que se organizaron mesas de diálogos con integrantes trabajadores de cada hospital para evitar que se diera está situación pero siguen con la problemática.

Glenda Rodríguez, trabajadora de salud de Guasave con más de 10 años de antigüedad, manifestó que exigen una aclaración debido a que siguen saliendo personas que no deberían en la asignación de plazas que se acaba de dar hace un día.

"No venimos las personas con mayor antigüedad, las personas que ya saben perfectamente que antigüedad tenemos aquí en Montebello y en el hospital también saben que antigüedad tenemos mandamos documentación y no volvemos a salir en la lista. Hay irregularidades, yo no sé a qué estamos juntando si quieren que compruebe algo que ya saben".

Personal de Montebello les pidió una lista de las personas irregularidades además de documentación comprobando dicha situación pero no les solucionaron nada por lo que manifestaron inconformidad.

Hicieron el llamado a una aclaración y certeza de que la lista y bases que entregaron fueron la correctas pues es notable que no pueden seguir en la misma situación.