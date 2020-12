Siguen negando incapacidad y reteniendo salario a sinaloense vulnerable al covid-19

Culiacán, Sinaloa.- Víctor Manuel Mallorquín Pérez, es una persona vulnerable a covid-19 y sigue trabajando como intendente en el jardín de niños Jean Piaget por lo que está exigiendo que se le paguen tres quincenas que le tiene retenidas, pues no puede seguir sin recibir sueldo ya que están en situación preocupante debido a la pandemia.

A pesar de ser vulnerable al coronavirus por presentar obesidad mórbida y ser hipertenso, Víctor, sigue trabajando aún y cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le entregó un certificado que consta que es una persona vulnerable pero los directores del jardín no lo han respetan por ello hizo el llamado para que le resuelvan esta situación y le paguen.

El afectado aseguró que se ha acercado con las autoridades del jardín pero le dicen que tiene que acudir a la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), jurídico y en diferentes departamentos que solo le hacen perder tiempo y exponerlo. De igual forma, ha tratado de hablar con Edén Inzunza, líder del SNTE 27 pero tampoco obtiene respuesta.

"Ya no se qué hacer necesito que me paguen tengo una familia además que con la pandemia no tenemos otro ingreso y el que se supone que tengo me lo retienen, no se vale".

Cabe mencionar que el señor Víctor Manuel se acercó, por primera vez, a la reacción de El Debate el pasado mes de noviembre para hace publica su situación. (Lo obligan a trabajar y le niegan quincenas a pesar de su condición de salud en Sinaloa)