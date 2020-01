Siguen sin medicamentos en Hospital General y de la Mujer en Culiacán

Sinaloa.- Para Lupita Cervantes, el no contar con seguridad social ha sido uno de sus más grandes lamentos, debido a que, por su enfermedad, no puede hacerse cargo de los gastos que esta representa.

Es madre soltera, con tres hijos, y lucha contra la diabetes, hipertensión y problemas de un riñón, por lo que le ha sido imposible poder costear algunos fármacos desde que desapareció el Seguro Popular.

Después de pasar al área de farmacia, Lupita salió solamente con un medicamento de los cinco recetados. Su cara de preocupación era gastar lo de su quincena en su control médico o alimentar a su familia.

Ella relató que prefiere que sus hijos estén bien, ya que ella puede esperar. “Si antes con el Seguro Popular faltaban constantemente medicinas, ahora más; todo se tiene que estar comprando”, dijo la paciente.

Ante esta situación, el director del Hospital General, Aarón López Monge, informó que siguen a la espera de que lleguen más claves medicinales, ya que actualmente cuentan con las reservas que se tenían del Seguro Popular.

Los medicamentos que son para enfermedades de tercer nivel tendrán que comprarlos la ciudadanía, debido a que estos no son incluidos en la nueva política de gratuidad del Instituto para la Salud del Bienestar (Insabi).

Demanda

En el caso del Hospital de la Mujer, se están haciendo las gestiones para hacer una compra rápida de medicamentos, así lo dijo el director, Óscar Garzón.

Actualmente están atendiendo a las pacientes con el material médico y claves medicinales que se surtieron a través del Seguro Popular antes de finalizar el año 2019.

El médico explicó que en el Hospital de la Mujer la demanda en partos se ha incrementado debido a que el Hospital Civil ha dejado de brindar este servicio gratuito, tras la desaparición del Seguro Popular en el país. Familiares de las pacientes pidieron a las autoridades del sector salubridad que atiendan el desabasto, ya que existen pacientes de bajos recursos que no cuentan ni siquiera para surtir jeringas o material de curación.

Sistema

Al no contar con el padrón de personas afiliadas a Seguro Social e Issste, entre otras instituciones médicas, el hospital está solicitando la carta de no afiliación a los pacientes, y con esto atender solo a personas que no tengan seguridad social.

Anteriormente el sector de la salud contaba con un programa con el que detectaban si la persona estaba afiliada a un programa de seguridad social; en lo que este se les entrega, están solicitando el documento.

El director del nosocomio está a la espera de que lleguen las reglas de operación y que la situación pueda regularizarse.

Salud: Llegan medicinas al Hospital Pediátrico

El Gobierno del Estado de Sinaloa cumplió con el compromiso de abastecer la farmacia con material de curación y medicamentos del Hospital Pediátrico de Sinaloa durante esta semana.

Ayer, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, junto con la directora del nosocomio, Esthela Robledo, supervisaron que los insumos llegaran, y con ello garantizar la salud de los menores internados. Padres de familia esperan que este abastecimiento sea suficiente y que no vuelva a presentarse la falta de quimioterapias, soluciones y hasta jeringas.