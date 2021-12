Siguen sin pagar el aguinaldo a los exregidores y extrabajadores del Ayuntamiento de Badiraguato

Sinaloa.- El alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes mantiene la postura de negar la entrega del aguinaldo a seis ex regidores, el síndico procurador y más de 30 ex trabajadores de confianza del gobierno de Lorena Pérez, que ya ameritó la solicitud de intervención de ella en el conflicto, que de no resolverse en días se va acudir con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a demandar el pago ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

El exregidor de Badiraguato, Oner Gonzalo Lazcano López y actual presidente estatal del PRD, confirmó que él se encuentra en el grupo de exediles afectado por la postura del alcalde López Elenes, quien asegura que no es su responsabilidad y que no le dejó dinero la expresidenta municipal para cubrir la parte proporcional del aguinaldo.

Ya se solicitó el apoyo de Lorena Pérez para que junto a los seis exregidores y el síndico procurador acudan con el gobernador Rocha Moya, debido a que primero buscan agotar las instancias políticas mediante el diálogo, para hacer entrar en razón de que es una obligación del Ayuntamiento de Badiraguato cumplir con el pago a las personas que prestaron sus servicios en la administración municipal.

Mencionó que todos los empleados de confianza que trabajaron con Lorena Pérez no han recibido el aguinaldo, que en verdad “no sabemos cuál sea el fondo de esto y no quiero aventurar al decir algo, pero en realidad no sé y no entiendo la negativa”.

El alcalde López Elenes dice que “no tiene el dinero y no se hará responsable de ese pago y le echa la responsabilidad a la saliente que es Lorena Pérez, y ella dice que sí dejó el dinero y el asunto está en dimes y diretes y mientras a nadie de los exempleados y exregidores se nos ha pagado”.

El 28 de diciembre se van a reunir con la exalcaldesa de Badiraguato para que les recomiende que va a proceder, que lo más viable sea la petición de una cita con el mandatario estatal, debido a que no hay diálogo con el presidente municipal en funciones.