Sin avances los recortes a prestaciones de trabajadores en la UAS

Culiacán.-A pesar de que hasta el mes de marzo se había puesto como plazo a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) para dar a conocer al gobierno federal los avances en medidas de austeridad de recursos, aun no se cuenta con una propuesta de cuáles serán los beneficios a trabajadores que se podrían recortar.

Respecto a ello, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera recordó que serán prestaciones que no sean sumamente importantes para los trabajadores, mismas que no afecten sus derechos, como lo es la disminución de días de vacaciones y los días de asueto de carnaval, entre las que no se tocarán destaca la jubilación dinámica a trabajadores.

En este tema Guerra Liera dijo que lo que se busca es tocar el tema en sesión de consejo universitario, mismo que se realizará el día jueves de esta semana, esto para iniciar la consulta que se realizará para determinar cuáles beneficios serán retirados como medida recaudatoria para el presupuesto que se requiere para el pago de aguinaldos de este año.