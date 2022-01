Sin brotes de Covid-19 en el penal de Aguaruto, Culiacán: SSP

Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, comentó que hasta el momento no han sido requeridos en el tema de contagios en el penal, sin embargo, aseguró que sigue existiendo una sobrepoblación en dicho penal.

José Santos Rodríguez comentó que hasta el día de ayer no contaban con ningún caso positivo, ya que se han desinfectado las áreas comunes de manera constante, tanto en la población penitenciaria, como en el personal administrativo. Dijo que hace un llamado a los internos para que tomen las medidas adecuadas como también a familiares, celadores y demás personal para que usen correctamente el cubrebocas y guarden la sana distancia.

Hernán Alfaro Editor de policiaca

Egresado desde el 2009 y titulado como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Durango con sede en Culiacán.

A partir de marzo del 2010, se me da la oportunidad de ingresar en editorial EL DEBATE primeramente como reportero para el periódico LA I donde estaba desarrollándome como reportero en diferentes secciones por un lapso estimado de dos años.



Posteriormente se me dio la oportunidad de iniciar mi labor en la misma empresa, pero ahora para periódico EL DEBATE donde comencé a desarrollarme en temas de seguridad, cubriendo Nota Roja también como parte para el equipo de reporteros.

Actualmente, estoy como editor de la sección de Policiaca en lo que respecta al área de Culiacán, con el propósito de brindar la información más veraz y objetiva, con un buen grupo de trabajo.



Además, durante mi estancia, he sido parte del equipo que ha realizado coberturas en desastres naturales como el huracán Manuel y Williams entró tipo de hechos que han impactado a la sociedad.

En otra parte, cuenta con distintos cursos como: La Reforma Penal y la Construcción de la Noticia, Comunicación, y Retroalimentación como parte de Recursos Humanos de EL DEBATE.