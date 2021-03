Sin campañas para la prevención de Covid-19 en lenguas indígenas en Sinaloa

Sinaloa.- Leonor Tereso Ramírez, docente de la Facultad de Trabajo Social de Culiacán y perteneciente al pueblo Triqui comentó que, la pandemia de Covid-19 visibilizó la gran brecha de desigualdad y la falta de inclusión que existe hacia los pueblos indígenas.

A pesar de la importancia de que todos los ciudadanos estén informados sobre los protocolos y medidas sanitarias, no hay campaña de salud para prevención de Covid-19 en la que se tomara en cuenta a dicho sector de la población y tradujeran las famosas frases de “quédate en tu casa” o “sana distancia” a alguna lengua y si se hizo, seguramente fue sólo una, lo cual no es suficiente, es necesario incluir a todos, debido a que, incluso los mixtecos de diferentes regiones no se entienden entre sí , no todas las lenguas nativas son como el maya que, entre diferentes regiones se entienden perfecto porque no tiene variantes pero al parecer esto es un tema desconocido.

En Sinaloa siempre ha habido presencia indígena, que no se quiera ver y se utilicen los discursos de aceptación solo cuando conviene es muy diferente, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Sinaloa son más de 23 mil personas indígenas y en el 2018 el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa informó que, el 7 por ciento de los estudiantes hablaba una lengua originaria, es decir, 11 mil 500 estudiantes hablan una lengua, más aquellos que no se han dado a conocer por temor al racismo, discriminación y clasismo.

Sin embargo, hasta el momento no se ha adaptado una modalidad escolar por la pandemia, que brinde un fácil acceso a los estudiantes de la población indígena quienes al no tener tablet, televisión o computadora se vieron orillados a perder el ciclo escolar, incluso hay quienes son hijos de jornaleros que trabajan todo el día y no tienen manera de apoyarlos.