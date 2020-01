Sin carta de no derechohabiencia Insabi no atenderá a pacientes

Sinaloa.- Al no existir un sistema donde se pueda revisar si una persona cuenta con algún tipo de seguridad social, en los centros de salud, los pacientes para ser atendidos deben presentar una carta de no derechohabiencia expedida por el IMSS e Issste.

En una visita por los centros médicos, algunos pacientes que no estaban afiliados al Seguro Popular y llegan para recibir consulta con el médico general, les señalan que primero debe mostrar la carta de no derechohabiencia, y de no tenerla, tener que ir a tramitarla y regresar.

Esto ha generado inconformidades entre la población, debido que hay quienes dicen acudir a los centros de salud de las colonias para evitar pagar transporte, esto por la falta de recursos; otros señalan que esa vuelta puede tomarles la mañana y al regresar ya no encontrar cita en el centro de salud.

Este mismo requisito solicitan en los hospitales públicos del estado, como es el caso del General, lo que complica la atención a los pacientes que llegan en situación de urgencia durante fin de semana, ya que sábado y domingo el área administrativa del IMSS o Issste no operan.

“Es un documento que solicitan, según porque no tienen sistema para comprobar si tenemos seguro o no, pero hacen que uno dé más vueltas y peor aún, hay pacientes de la tercera edad que con trabajo llegan a sus citas”, dijo José Guadalupe.

Al preguntarle al secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, por este requisito, dijo revisaría el tema con los directores de los hospitales.

Documento

En el caso del Seguro Social, la carta de no derechohabiencia se tramita en la subdelegación del IMSS en la ventanilla y se entrega sin costo alguno. Como requisito, el solicitante debe contar con una CURP e INE. Mientras que en el Issste se acude al hospital y en el área de afiliación pueden hacer la solicitud del documento.

Sin medicinas en farmacias públicas

El problema del desabasto de medicamentos en el estado no ha sido solucionado, así lo aseguran pacientes de los centros de salud. Los estantes en las farmacias lucen vacíos y su personal confirma no haber las claves medicinales suficientes para atender la demanda de la población.

Los pacientes señalan que las recetas desde hace meses no se surten completas, por lo que tienen que hacer la compra de medicamentos en el sector privado. Los pacientes aseguran que es mejor acudir a farmacias de genéricos donde la consulta es gratuita.