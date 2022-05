Sin combatirse la falta de trabajadores en comercios y restaurantes en Culiacán, Sinaloa

Asimismo agregó que el problema de falta de trabajadores se presenta con mayor agudeza en el sector restaurantero del municipio , quienes no han podido recuperar sus plantillas después de iniciada la pandemia por falta de interés de los trabajadores.

"No se le ha dado el seguimiento apropiado, se está mandando información a otra estados para traer mano de obra pero realmente no tenemos conocimiento de cómo va ese programa a nivel del gobierno", expuso.

Explicó que como alternativa para contrarrestar el problema por falta de trabajadores que se a manifestado en reiteradas ocasiones se proponía por el gobierno del estado atraer la llegada de colaboradores de otros estados , sin embargo, se a estado compartiendo información pero no se a logrado traer personas de otras partes del país para que laboren en la entidad.

Culiacán, Sinaloa.- No se le a dado el seguimiento apropiado a la falta de mano de obra que se tiene en las empresas , ya que la carencia de trabajadores continúa y la sugerencia de traer personas de otros estado no ha avanzado, lamentó Antonio López Navarrete, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) Culiacán .

