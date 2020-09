Sin condiciones sanitarias para regresar a las aulas en Sinaloa: profesores

Sinaloa.- Para algunos maestros de Sinaloa, la postura es unánime: regresar a clases presenciales en el nivel básico no es una opción que deba darse por municipios ni de forma gradual o escalonada, sino hasta que todo el estado esté en verde y la Secretaría de Salud en Sinaloa pueda comprobar que los casos existentes de COVID-19 no representan un peligro para los alumnos ni para el personal docente.

En entrevista telefónica —algunos dando su nombre y otros prefiriendo el anonimato—, profesores de preescolar, de primaria, de secundaria, de preparatoria e incluso de universidad detectaron para EL DEBATE los principales inconvenientes que responden a la propuesta del gobernador Quirino Ordaz Coppel de regresar a clases presenciales las próximas semanas ante el semáforo epidemiológico en amarillo y algunos municipios en verde, que indicarían la baja de casos de COVID-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

1. Riesgos para la niñez

Abel Leyva Castellanos, profesor universitario y especialista en educación, destacó que la propuesta del Gobierno estatal debería considerar la capacidad que tiene una escuela de concentrar personas en muy corta distancia, casi en un hacinamiento y por un amplio tiempo. Indicó que aun cuando sea un regreso escalonado, incrementan los riesgos para todo el personal administrativo y docente, pero sobre todo para la niñez.

Agregó que el hecho de que sean los municipios en verde los primeros en regresar a clases y no todo el estado envía un mensaje poco congruente con la federación y con los grandes acuerdos que el sistema de salud federal está considerando, ya que desde un inicio se habló del regreso a clases con semáforo en verde únicamente en semáforo verde en todo el estado:

«En ese sentido, el forzar la ida a clases cuando hay mucho terreno ya, cuando hay una inversión de parte del Gobierno federal para atender a las personas a través de la televisión y a través de los sistemas a distancia y demás, me parece que sería como acelerar y generar de nuevo un rebrote relevante», opinó.

2. Trayectos casa-escuela

El profesor Abel Leyva detalló que en la escuela el nivel de interacción se incrementa, y niños de primer año o segundo de primaria no tienen las condiciones actitudinales para trabajar en situación de pandemia, así como en condiciones asociales.

Puntualizó que los niños son altamente sociales y fraternales, y en ese sentido su interacción va a ser de uno a uno, cara a cara: «Un niño no tiene aún la formalidad y la madurez para poder encontrar pautas de sana distancia, de sincronizar los elementos de salvaguarda de él y del otro; es decir, no hay un estado consciente de ello, a pesar de que lleve toda la indumentaria, todos los instrumentos de protección. Es decir, son muchas horas, aun cuando hagan escalonado que vaya una hora, dos horas los niños», advirtió.

Por lo anterior, Leyva Castellanos recalcó que es relevante que se tome con calma la decisión del regreso a clases, que se consideren los cambios de clima en noviembre y diciembre, y sobre todo que se piense en aquellos niños que en trayecto de casa a la escuela tienen que tomar autobuses o colectivos, pues ahí es donde también se concentra otra ruta de riesgo para contraer el COVID-19.

Leyva, especialista en educación compartió que el día de antier, cuando salió la noticia del posible regreso a clases, se comunicó con personas en cada una de las ciudades y de las poblaciones que mencionaron que se encuentran en verde, de donde pudo obtener registros informales. Dicha información —compartió— destaca que hay mucha gente cuidándose en casa e incluso gente que está yendo a trabajar con condiciones de la enfermedad.

«Es decir, no se están siguiendo los procesos, y poca gente se está yendo a los hospitales a registrarse. Ese es un tema muy importante», puntualizó.

A su vez, una profesora que prefirió el anonimato reconoció que ahora sí se están teniendo algunas dificultades respecto a las clases en línea, y los maestros evidentemente quisieran contar con todas las herramientas, como las que hay en el aula; sin embargo, dijo que está la parte más importante, que es la salud. Cuestionó sobre quién puede asegurar que el número de contagios no va a subir: «Por eso es muy importante también tomar en cuenta todo, y si vamos a regresar, que de verdad sea porque nos vamos a comprometer a cuidarnos, y como escuela tener todas las medidas necesarias, el cuidado higiénico», comentó.

También indicó que es importante saber si las familias se van a estar cuidando y si están saliendo verdaderamente solo a lo necesario: «Imagínese que ciertas familias no se estén cuidando, entonces este niño sea portador para nosotros los maestros o las personas adultas que estén en la escuela, los compañeros».

Por su parte, una profesora de bachillerato —que también prefirió el anonimato— dijo que tampoco está de acuerdo con la posible reincorporación a las escuelas. Explicó que por seguridad de los alumnos y de los maestros las clases presenciales deberían comenzar cuando el semáforo esté en verde en todo el estado: «No hay condiciones. Tenemos grupos de cincuenta alumnos. Es imposible. Qué condiciones. Ni modo que nos cree otra escuela para que podamos estar veinte por grupo. Es casi imposible lo que están pidiendo», señaló.

3. Adolescentes y reglas

La profesora destacó que si bien su escuela —que prefirió omitir el nombre— se encuentra presentable en términos de limpieza general e instalaciones, agregó que la cuestión es que la autoridad debe dar apoyos para estar desinfectando todos los días y todos los turnos escolares, que en algunos casos son mañana, tarde y noche: «Yo sugeriría que fuera todo el estado. Algo que tiene Sinaloa es que mucha gente viaja de Culiacán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil. Es muy normal en Sinaloa que la gente viaje de manera diaria, entonces hasta que todo el estado esté en verde».

Para los alumnos de bachillerato y de cualquier otro nivel, dijo que va a ser muy difícil pedirles que estén a dos metros de distancia de sus compañeros, cuando en la misma aula no va a haber ese espacio, y en los espacios abiertos es pedirles a los jóvenes que prácticamente no se acerquen a sus amigos.

Dijo que se debe tomar en cuenta que algunos maestros pertenecen a las edades de mayor riesgo; mientras algunos alumnos, también por su edad, pueden ser asintomáticos, poniendo en riesgo a los papás de los chicos, a los abuelos, a los compañeros, a los maestros: «Van a ser puntitos rojos y propagando a lo mejor lo que es el virus».

4. Proponen regreso con semáforo verde estatal

A su vez, una profesora de preescolar en Sinaloa dio su opinión para EL DEBATE.Dijo que ni los padres de familia ni el personal ni los niños están preparados para el retorno escolar en este momento. Destacó que, en su caso, que imparte educación a menores de 3 a 6 años, es difícil que los niños comprendan las medidas sanitarias de protección, que se dejen el cubrebocas y que se estén lavando las manos constantemente: «Ahorita se nos hace fácil decir: “¡Ah! Está en verde. Hay que retomar clases”, pero desgraciadamente el estar en verde o no, no quiere decir que no nos vayamos a infectar, puede haber otro colapso nuevamente. Creo que no estamos a tiempo», mencionó.

De igual forma, la maestra de preescolar recordó que desde un inicio se dijo que las clases se iban a retomar cuando el semáforo estuviera en verde en todo el estado, no por municipio.

Por ejemplo —dijo—, quizá su municipio esté en verde, pero los municipios circunvecinos están en rojo: «Quiere decir que en cualquier momento puede haber un detonante, y puede volver el municipio a rojo», comentó.

Agregó que pueden seguir los protocolos que hay, pero el Gobierno no los va a proveer de material desinfectante para las escuelas, que también es necesario.

La profesora comentó que para un niño de preescolar es normal salir a compartir con sus compañeros, expresar emociones, ser espontáneos..., y prohibir que hagan eso es muy difícil: «En ocasiones es más complicado porque no tienen la información desde su casa. Eso es un trabajo que se tienen que empezar desde casa, que el papá le diga a sus hijos las prevenciones, y en la escuela reforzar eso, pero desgraciadamente le dan toda la obligación a uno como docente, y no es correcto».

5. ¿Y la eduación especial?

Por su parte, una profesora de educación especial dijo para EL DEBATE que se entiende que hay que volver a la normalidad, pero por el momento —consideró— es algo irresponsable de las autoridades porque el estado está todavía con contagios, y aunque en un municipio no haya ninguno, es riesgoso que los niños vuelvan por la actividad de sus papás, de sus tíos o del mismo maestro en sí: «A mí me da miedo, y más en cualquier primaria, en cualquier nivel es riesgoso, ahora más en educación especial, que los niños son más vulnerables», expresó.

Añadió que va a ser muy difícil y muy riesgoso que los niños que requieren educación especial se dejen el cubrebocas, y su trabajo como maestros es directo, tomarles la mano, el lápiz, darles de comer o llevarlos al baño: «Yo diría que tendrían que analizar bien el regreso y esperarse», finalizó.

SNTE 27 se opone al regreso presencial a las clases: «Por sentido común»

Tras haberse planteado la posibilidad de un retorno a las clases presenciales, luego de que Sinaloa pasara a semáforo de riesgo amarillo en contagios de COVID-19, el líder sindical Edén Inzunza del SNTE 27 señaló que volver a las aulas aún representaría un riesgo para la salud tanto de alumnos como de maestros.

«Por sentido común, consideramos que no hay condiciones para regresar a las escuelas», manifestó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 27, Edén Inzunza Bernal.

Inzunza hizo énfasis en el protocolo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) propuso a nivel federal, pues este contempla un regreso escalonado, de acuerdo con el semáforo por entidades, y no por municipios, como se plantea para el estado, de acuerdo con lo que dio a conocer el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Mencionó que hacerlo por ciudades aumenta más el riesgo, pues un 70 por ciento de los docentes que laboran en Navolato es de Culiacán, y otra gran parte de los educadores de Concordia proviene de Mazatlán, por dar ejemplos.

«Tiene que llevar un protocolo muy adecuado y en el momento adecuado. Para nuestra percepción, no están las condiciones todavía», dijo.

Asimismo, indicó que aun con el protocolo que se fomenta para que los niños asistan por orden alfabético, los maestros seguirían acudiendo a los salones todos los días, y detalló que entre un 30 y un 40 por ciento de los trabajadores de la educación pertenecen al grupo vulnerable, pues son de edad avanzada, y sumando aquellos docentes que padecen alguna enfermedad crónica el porcentaje de trabajadores cuya salud se vería comprometida es alto.

Otra inquietud que mencionó el líder sindical es la falta de insumos dentro de las escuelas para atender las indicaciones de sanidad necesarias para cuidarse de los contagios. Ante esto, hizo el exhorto al Gobierno estatal a garantizar que en los plantes escolares haya disposición de agua y jabón para las manos, así como instrumentos para la toma de temperatura, ente otros: «Consideramos la vulnerabilidad en que se encuentra la sociedad y los maestros, que no son ajenos, son seres humanos, los alumnos que son los más endebles. No existen los protocolos ni las condiciones de seguridad para aperturar [sic]», enfatizó. Por Gerardo Beltrán

Edén Inzunza líder del SNTE 27. Foto: El Debate

Protocolos en SInaloa

Por su parte, el Secretario de Salud Encinas Torres, se pronunció respecto a diversos sectores productivos que están re aperturando sus negocios de manera gradual, quienes dijo que deberán de presentar un protocolo de medidas higiénicas sanitarias con un aforo controlado del 40 por ciento ante la presidencia municipal para su validación y autorización.

Así mismo, dijo que dichos sectores siempre estarán bajo la vigilancia de los órganos de Protección Civil, COEPRISS y la propia Secretaría de Salud, privilegiando que se lleven los protocolos de manera correcta para que no haya la posibilidad de contagios.

Regreso escolar con contagios en el mundo

Francia cerró 70 escuelas de primaria por la detección de casos de Covid19 tras la reapertura escalonada. En primaria, únicamente un 30 por ciento de los alumnos han vuelto a tener clases presenciales, mientras que el 70 por ciento continúan siguiendo los cursos a distancia, como durante el periodo de confinamiento, que en Francia se está levantando progresivamente desde el 11 de mayo.

El regreso a clases presenciales en opinión de funcionarios públicos de Sinaloa

Es mejor finalizar este semestre para evitar riesgos de contagios: Carlo Mario Ortiz Sánchez, Alcalde de Salvador Alvarado

El alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, considera que es mejor esperar al cierre del semestre, pero que las autoridades de Salud serán las que determinen, y en su momento habrá de tomar una decisión.

Respondió que «sería bueno esperar a que se terminara este semestre, pero la Secretaría de Salud tiene la última palabra. En lo personal, considero que se debe terminar el año sin volver a las aulas para no correr riesgos, sobre todo con los jóvenes, los niños y los adultos mayores que se encuentran en casa. Esperaremos a tener la información de manera oficial con la Secretaría de Salud para tomar la decisión».

En respuesta del alcalde, se puede conocer que muestra preocupación por el gran riesgo que implicaría exponer a los más de 11 mil alumnos de todos los niveles que se registran en el municipio. Y aunado a esto porque el presidente municipal Ortiz Sánchez vive en carne propia en estos momentos un segundo contagio por COVID-19, considerado una reinfección.

Si bien no manifestó estar de acuerdo o no con la posibilidad de que los alumnos vuelvan a las aulas, lo que expresó refleja una postura a reconsiderar que no se realice el regreso, sino hasta el próximo año, en el que se prevé que existan condiciones favorables para esto.

Consideran prudente el regreso: Florina Castañeda, Vinc. Educativa de Mocorito

«Las autoridades de Salud y las educativas a nivel nacional van a determinar si el ambiente está de manera favorable en cuanto a la pandemia. Aparentemente nosotros vemos los resultados en donde se reflejan los resultados, pero deja de haber casos porque escuchamos que hay contagios, y es ahí donde estaría el riesgo de regresar. Pero si las autoridades así lo determinan y las medidas se aplican como debe de ser, la situación pudiera controlarse un poco más.

Nosotros estamos a lo que las autoridades determinen, y pienso que no se va a equivocar, porque es algo que ya se vivió de lleno en todo el país. Gracias a diferentes gestiones y trabajo en equipo se ha logrado tener las escuelas en óptimas condiciones para un inesperado regreso.

Claro que hay detalles que van surgiendo con el paso del tiempo y también con el uso, y es por eso que no podemos tener todo al 100, pero sí se está trabajando en lo que se puede para que los alumnos tengan un espacio digno en donde poder recibir la educación. Estoy segura de que lograremos obtener buenos resultados en este regreso, y pese a que aún no es un hecho, debemos estar listos y muy alertas ante una situación de este tipo.

Esperemos que con este nuevo cambio no haya algún repunte, y menos en alumnos. Nosotros como autoridades vamos a hacer lo que está en nuestras manos para protegerlos, y por supuesto los padres de familia también harán lo propio».

Se valorará un posible regreso: Lizandro Sillas López, Jefe de Servicios Regionales de la región del Évora

«Esto es un proyecto de atención de acuerdo con el semáforo. Obviamente eso es una propuesta por el comportamiento que han tenido algunos municipios en la baja manifestación del problema, de la pandemia, entonces la propuesta que tenemos para revisarlo y validarlo por la Secretaría de Salud.

Aquí lo que yo veo es que el gobernador está interesado en ver si con todas las características que se revisen de esos municipios, como digo, es mínima la presencia de la pandemia en casos positivos y fallecimientos, esa es la propuesta que se va a hacer al final para poder lograr que se vuelva a clases presenciales.

Sin embargo, esta propuesta no es para mañana o pasado, es un proceso que se va a ir realizando para monitorear cada una de los municipios que tienen esas características, que ha disminuido y se ha mantenido muy bajo. De hecho hay municipios que se mantienen en ceros ahorita.

Esto nos da dos noticias buenas, que hay menos casos y hay menos fallecimientos, y la segunda que si esto se controla de esa manera, por lo menos en estos municipios sí sería posible regresar. De hecho, la primera etapa ya se está revisando, ahorita estamos en naranja.

Esos municipios que se mencionaron, que son seis, dentro de ellos van Angostura y Mocorito, han tenido un comportamiento bajo de la pandemia. Si los siguientes días el comportamiento sigue así bajo, y a partir de ahí se manejarán fechas».

Antes de reabrir escuela se debe hacer una mesa de análisis: Felipe Garzón, Presidente de Concordia

El mandatario de Concordia, Felipe Garzón, explicó que sabe de la propuesta de la autoridad de reabrir las escuelas de nivel básico en la entidad en unas semanas, pero hasta ahora no le han notificado. Añadió que poco a poco se han ido reabriendo actividades, y la educación se tendrá que integrar a la nueva normalidad.

No obstante, el alcalde dijo ue deben ver los pros y los contras con las autoridades de Salud, de Educación, con los padres de familia y los presidente municipales de los municipios que se propone para que abran las escuelas.

Incluso expresó que antes de tomar la decisión de regresar a las aulas a tomar clases presenciales se debe hacer una mesa de análisis con todos estos actores.

Garzón reiteró que el día que se dé la indicación de reanudar las clases estarán listos y cuidarán todas las disposiciones sanitarias para cuidar a los alumnos y a los trabajadores de la educación.

Además, con la nueva normalidad, los horarios no serían los mismos, y los menores no irán todos juntos, pero habrá que esperar las disposiciones de la autoridad superior.

Añadió que Concordia en estos momentos tiene cero pacientes activos. Se han recuperado 35 y durante lo que va de la pandemia ha muerto 15.

La decisión la tomará la Secretaría de Salud: Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa

El gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel informó en entrevista con los medios de comunicación que la decisión del regreso a clases presenciales está en valoración. «Ya tuve una reunión con el secretario de Educación pública. Vi que en algunos estados como Campeche y Chiapas van a regresar de manera gradual», dijo de gira por el sur del estado.

Destacó que en Sinaloa, al mantenerse en semáforo amarillo, se retomarían las actividades educativas de forma presencial:

«Aquí en Sinaloa tenemos municipios que están en color verde; incluso hay dos municipios que no tienen contagios. La decisión será de la Secretaría de Salud. Ellos van a decir sí o no, cuándo y cómo. Nosotros ya tenemos un descenso. Ahí están los números. Lo más importante es dónde se reflejan. Podrá haber mucho contagio, pero hay más recuperados. De estar en un 60, ahora estamos en un 32 por ciento. Esos fueron los elementos que se tomaron para dar esa nueva valoración al semáforo amarillo. El regreso a clases presenciales la escena la tomarán las autoridades sanitarias».

Sinaloa municipio cuenta con las condiciones para reanudar clases: María Beatriz León Rubio, Alcaldesa de Sinaloa

La alcaldesa del municipio de Sinaloa, María Beatriz León Rubio, opinó que en esa zona serrana existen todas las condiciones para que en esa región puedan ser reanudadas las clases presenciales, siempre y cuando los padres de familia sean responsables junto con los maestros y la sociedad en general y hagan lo que les corresponde en cuanto a las medidas para prevenir que haya más contagios de coronavirus: «Nosotros vamos a esperar las instrucciones de la Secretaría de Salud en el estado, porque a final de cuentas es la responsable de lo que pase. Nosotros qué más quisiéramos que se abrieran ya las clases presenciales, donde los niños van a poder reanudar no nada más la educación, sino también lazos con sus compañeros, sus maestros, y las madres van a tener más tranquilidad al saber que sus hijos están en una aula aprendiendo presencialmente lo que un profesor nos da en enseñanza», expresó la mandataria sinaloíta.

En regiones como Sinaloa municipio es todavía aún más complicado aprender con la educación a distancia, sobre todo la virtual, pues tener acceso a internet es muy complicado en la zona serrana, y las condiciones económicas por esos lares son tan vulnerables que las familias inclusive no cuentan ni con una televisión.