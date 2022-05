Sin contratiempos inicia vacunación Covid-19 para menores de 12 a 14 años en Culiacán

Sinaloa.- De manera tranquila y sin contratiempos inició la jornada de vacunación Covid-19 para adolescentes de 12 a 14 años de edad en Culiacán.

El macrocentro del Parque Constitución se encontraba con poca afluencia a lo que el personal de la brigada comentó que siempre el primer día estaba más tranquilo pues esperaban que al horario en el que los jóvenes salen de clases hubiera más afluencia. Los padres de familia que llevaron a sus hijos dijeron sentirse más tranquilos ya que ahora sí estaban protegidos contra el covid-19.

Guadalupe Zavala, madre de familia, dijo que el proceso fue rápido ya que llegaron a temprana hora y no tuvieron que hacer fila para que inmunizaran a su hija. Nicole de 14 años de edad recibió su dosis contra el covid-19 sin contra tiempos a lo que se dijo segura pues tenía miedo de contagiarse.

"Me siento bien que ya me la hayan aplicado porque me daba miedo que me diera covid-19 y ahora con la vacuna ya estoy más segura".

Hizo el llamado a los jóvenes a qué no teman aplicarse la vacuna pues es para el bien de todos y pronto se pueda acabar la pandemia. Los puntos de vacunación que se instalaron en Culiacán son en el Parque Constitución y en la Novena Zona Militar en un horario de 3:00 a las 17:00 horas.