Sin cursos de verano el Zoológico de Culiacán por segundo año consecutivo

Sinaloa.- El director del Zoológico de Culiacán, Diego García considera necesario continuar con las medidas sanitarias y no es igual una visita común al zoológico donde la afluencia es rotativa, no se hacen aglomeraciones y los usuarios no están presentes en los mismos horarios porque llevar a cabo el curso sería tener presentes a los grupos durante medio día, además no sólo serían las actividades al aire libre, sino que, sería mucha la convivencia y contacto por lo que, lo más prudente es que no se lleve a cabo.

Es el segundo año que los cursos no se llevarán a cabo debido a que el verano pasado estaba la contingencia de por medio en su punto más crítico y este año por lo que se ve en las estadísticas es necesario continuar con las medidas.

En los cursos normalmente se realizaban actividades de contacto con animales, aprendizaje sobre todo en la fauna silvestre y su cuidado, se liberaba una especie además había manualidades, juegos didácticos, todo con fin educativo, es un curso muy completo y divertido.

Podían asistir niños de 6 a 12 años y normalmente durante todo el verano recibían un total de 400 asistentes, era de manera grupal y cada semana se renovaba.

Actualmente continúan abiertos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con puntos de sanitización durante el recorrido con diferentes filtros, es un espacio seguro al aire libre por lo que, invitó a los padres de familia a que acudan al zoológico para que los niños tengan contacto con la naturaleza.

