Sin definir la realización de la feria ganadera 2021 en Sinaloa

Sinaloa.- Aún sin definir si se realizará la feria ganadera este año ante la falta de autorización de las autoridades sanitarias para reanudar la realización de eventos masivos en el estado, dio a conocer Alma Patricia Elenes Bernal, directora de turismo del ayuntamiento de Culiacán.

Explicó, que a pesar de que hasta el momento no está definido si se realizará el evento, de decidirse que se efectuará, este sería muy distinto a lo acostumbrado, pues se tendrían que respetar los protocolos sanitarios que se están estipulando por la pandemia de Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: SEPyC lanza convocatoria de becas para estudiantes de escuelas particulares en Sinaloa

Entre los cambios que deberá traer el nuevo formato del evento adaptado a la contingencia sanitaria destacó que se encuentra el respeto a la sana distancia, limitantes en el aforo de personas y además cuidando el uso de cubre bocas y desinfectantes para evitar que se puedan generar propagación de contagios.

“Los protocolos de sanidad no permiten todavía tener aglomeración, no permiten tener un gran número de personas, entonces tenemos que seguir las normas y llevar a cabo cada uno de los protocolos que el sector salud nos ha encomendado, todavía no está aprobado que se realicen los eventos masivos como las ferias y conciertos”, reiteró.

Leer más: Llaman a respetar la diversidad sexual y acabar con la homofobia en Sinaloa