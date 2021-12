Sin día de asueto tiangueros de Culiacán abrirán este 31 y 1 de enero

"Los tianguistas nunca tomamos ningún día de descanso, siempre hay compañeros que van a trabajar y no dijeron nada de suspender actividades, de hecho nunca las suspendemos, siempre hay tianguis, no van todos, pero si van se podría decir que un 50 por ciento", especificó.

La coordinadora del colectivo dijo qué, por la falta de ventas algunos vendedores decidieron no instalarse durante las próximas fechas festivas situación por la qué se espera el 50 por ciento de los puestos, que en su mayoría serán los que vender artículos de temporada que son demandados por los clientes.

Recordó que durante el día 24 de diciembre, se decidió la apertura de 5 tianguis, sin embargo, las ventas no fueron las esperadas, esto pues las compras se concentraron en los puestos que vendían artículos de temporada, como los son juguetes, calzado, ropa, empaques de regalos, decoración y alimentos a diferencia de otros artículos que quedaron muy por debajo como lo es la venta de muebles y otros giros.

