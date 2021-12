Sin dinero y en busca de liderazgos, PRD asegura que será oposición real en Sinaloa

Sinaloa.- Pese a que el gobernador Rubén Rocha Moya es su paisano de Badiraguato, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) será una oposición real en Sinaloa, afirmó el presidente de la Dirección Estatal Ejecutivo del PRD, One Gonzalo Lazcano López, quien dijo que a partir de enero se enfrentan a un futuro incierto para sostener a este instituto político, debido a que desde enero de 2022 no van a recibir prerrogativas del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), pero insistió que este instituto político no está quebrado.

Al presidir la primera reunión pública, Lazcano López dijo que fue elegido mediante un proceso democrático y con unidad, al lograr el apoyo de los 44 de 70 consejeros perredistas estatales.

Adelantó que dentro de sus prioridades está abrirse como partido político a la militancia, a ciudadanos y a lideres sociales, porque se va a ir hacia aquellas personas que defienden las causas sociales y que ayudan a la gente.

También mencionó que militantes de Morena que abandonaron al PRD, ahora buscar regresar con ellos, y a título personal ha decidido que se les van a abrir las puertas para ser incorporados a quienes busquen sumarse a la nueva dirigencia estatal del sol azteca.

Lo único que preocupa, enfatizó, es la situación financiera que enfrentarán en el mes de enero, debido a que no contarán con recursos públicos para pagar la renta, salarios y demás gastos de operación de este partido político, que van a recurrir a la solicitud de apoyo de la dirigencia nacional para que entreguen los apoyos necesarios para su funcionamiento.

Aclaró que el dirigente saliente, Marco Aurelio Vásquez López, dejó las finanzas sanas hasta el 31 de diciembre, y no hay adeudos pendientes, pero insistió en que van a buscar alternativas de financiamiento a partir del próximo año.

Adelantó que rechazan la imposición de candidatos como ocurrió en la alianza del anterior proceso electoral que realizó con el PRI-PAN-PRD, y dijo que están analizando todavía esta alternativa y se considera muy temprano para analizar la unión en el estado con otras fuerza políticas para contender en 2024.