Sin esperanza de ventas en el Mercado de las Flores de Culiacán por Día de las Madres

Sinaloa.- Los floristas del mercado de las Flores del centro Histórico de Culiacán mencionaron que no esperan un gran repunte de ventas para el próximo 10 de mayo, Día de las Madres.

De acuerdo con los vendedores de flores, esta fecha ya no es tan esperada como otros años, puesto a que las familias ya no optan por regalar flores a sus madres, sino por otro tipo de regalos, por lo que para ellos es una fecha no tan comercial.

Celso Vásquez florista de más de 40 años en el lugar manifestó que actualmente están esperando los lineamientos de ventas de las autoridades del municipio para saber que tanto producto podrán surtir para fecha.

"Tenemos un poquito de temor ya que en estos tiempos no podemos surtirnos como lo hacíamos otros años, pues de repente toman la decisión de cerrar o tomar otras medidas por la cuestión de la pandemia y nos quedamos con el producto", expresó.

Ante esta situación los comerciantes de flores en la ciudad esperan que las autoridades no cierren el centro o lugares recreativos para esta fecha pues eso les ayudaría a aumentar un poco más las ventas y poder tener un producto de calidad para sus clientes.

"Ya que las autoridades no digan que medidas se tomaran si cerraran o nos darán chanza de trabajar y que horario se podrá, iremos a México por la flor porque ahorita esta cara y con lo de la pandemia no se puede tomar riesgos", indicó Celso.

Manifestó que pese a tener buenas expectativas para el día de las madres esperan que el municipio regule las ventas de los comercios ambulantes y golondrinos quienes llegan de otras partes a ofrecer el producto a menor costo al ser productores.