Sin fecha, anunció de candidato de Morena por la gubernatura de Sinaloa: Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- Ante la interrogante que mantiene en duda a los simpatizantes de Morena en torno a quien será el elegido para encabezar las elecciones por la gubernatura en Sinaloa, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro mencionó que no se ha dado la fecha oficial en la que el partido de el tan esperado anuncio.

Que ni a él, ni a nadie de los que aspiran ser candidatos a gobernador por Morena les hablaron por parte de Mario Delgado, presidente Nacional de Morena para que acudieran a la ciudad de México porque este día anunciarían quién sería el abanderado a la gubernatura aclaró el alcalde Jesús Estrada Ferreiro tras haber participado en una sesión de cabildo.

No se ha definido el día en que se dé este anuncio detalló. En broma dijo que está listo a ir al momento que le llamen a la ciudad de México, pero no más que no fuera el 24 porque se molestaría su mujer.