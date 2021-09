Sin grupo musical y con máximo 1,500 personas, celebrará Sinaloa el Grito de Independencia

Sinaloa.- Con una asistencia de mil 500 personas se va a realizar el Grito de Independencia desde el Palacio de Gobierno de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, aseguró el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Detalló que no habrá grupo musical que amenice los festejos patrios, como se acostumbraba antes de la pandemia además de aclarar que no será un evento masivo y se cuidará la sana distancia, pese a que estarán más de mil personas.

Ordaz Coppel explicó que este año será similar al del evento pasado, ya que lo que se busca es mantener uno de los eventos cívicos más importantes que tiene el gobierno, el reconocimiento a los héroes de Independencia.

Por motivos de la pandemia de Covid-19 al igual que el año pasado se están evitando las fiestas masivas, además de que no habrá gastos significantes pues todo será sencillo.

Leer más: Supervisa titular de Insabi nuevos hospitales de Sinaloa que serán inaugurados por AMLO

"No, no va a haber grupo musical. No viene nadie, no sé si cultura tenga previsto nada más para amenizar, pero nada de fiestas masivas".