Sin llegar a acuerdos entre Stasac y el alcalde de Culiacán

Culiacán.- Al ser cuestionado sobre si después de la manifestación que hicieran ayer trabajadores del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac) frente al Palacio Municipal había llegado a acuerdos con el líder sindical Julio Duarte Apan con quien hablaba al momento de la entrevista, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro contestó que no había nada que negociar porque el sindicato estaba pidiendo el pago de adeudos de algunas prestaciones y no se cuenta con recursos, y que difícilmente había logrado pagar la quincena a los trabajadores.

Ante el líder sindical el primer edil reiteró la amenaza de sancionar a los trabajadores que hubieran dejado sus puestos para salir a la manifestación. Aseguró que el sindicato está solicitando el pago de las becas cuando los estudiantes no van en la actualidad a clases.

También acusó que detrás del líder sindical hay alguien que mueve los hilos para sacar ventaja política aunque se negó a dar el nombre. El primer edil se comprometió a pagar el fin del mes entrante al sindicato.

Por su parte Duarte Apan aseguró que no se permitirán represalias contra los trabajadores y aclaró que los manifestantes que acudieron fueron jubilados para apoyar a sus compañeros. Si llegara a haber represalias contra algunos trabajadores radicalizarán sus acciones porque no se van a doblegar ante el Ayuntamiento. Detalló que el darle el pago a los trabajadores no es un favor que les están haciendo.

Tras la respuesta del presidente municipal los trabajadores sindicalizados se pondrán de acuerdo sobre qué acciones van a tomar porque están cansados de promesas.

El pleito entre el Ayuntamiento y el sindicato se fue al cabildo donde el alcalde ante los regidores y la síndica procuradora volvió a reprobar el que durante la manifestación de los sindicalizados se hubiera cerrado la avenida Álvaro Obregón, continuó descalificando la petición del líder sindical.

La síndica procuradora Sandra Martos invitó en varias ocasiones al alcalde para que se privilegie la negociación en este problema pero no tuvo éxito.