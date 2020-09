Sin notificar a la Comisión de Búsqueda de Sinaloa el caso de Juan de Dios

Sinaloa.- Ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Salud han solicitado a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa apoyo para dar con la familia de Juan de Dios, el joven que falleció el pasado 12 de este mes en el Hospital General de Culiacán, en donde permaneció unos días internado.

Al no hablar español y no haber alguien que hablara su lengua, Juan de Dios no pudo comunicar de dónde era ni sus apellidos ni el padecimiento que tenía.

En este caso, Juan Carlos Saavedra Ortega, comisionado estatal de Búsqueda de Personas, comentó que la Secretaría de Salud debe reportarles los casos de las personas que mueren en los hospitales y que no están plenamente identificadas, pero no lo han hecho. La Fiscalía tampoco ha mandado oficio para iniciar con la búsqueda de los familiares.

El representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui de la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, Juan López, dijo que este joven estaba en el área COVID-19 en el hospital, por eso no pudo verlo.

Si Juan de Dios falleció siendo sospechoso o porque padecía este virus, su cuerpo no puede ser cremado y debe ser sepultado en una tumba individual por el acuerdo que se realizó el pasado 17 de abril entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud, el cual fue impulsado por la Comisión Nacional de Búsqueda.

En el acuerdo se marca que las autoridades encargadas del manejo de los cadáveres deberán emitir un informe que acredite que se realizó un examen externo del cadáver, que se cuenta con la fotografía del rostro, entre otros. Las fichas las deberán de mandar a las comisiones nacional y estatales de Búsqueda de Personas.