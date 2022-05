Sin ordenes de aprehensión todavía por homicidio de periodista Luis Enrique “R”

Culiacán, Sinaloa.- Es la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa la que lleva la investigación de la privación de la vida del periodista Luis Enrique “R” donde hasta el momento no se tienen identificados ni se han librado ordenes de aprehensión contra el o los presuntos responsables.

Advirtió que si bien de parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal se ha emitido la versión sobre presuntas personas identificadas y que ya se han librado ordenes de aprehensión, esta información es imprecisa, y probablemente sea una confusión de parte de quienes han vertido esos datos.

Indicó que la FGE en su autonomía es la que rige y conserva en sigilo las pruebas que hasta el momento contiene la carpeta de investigación de las cuales es este ente constitucional el que tiene la facultad para dar a conocer lo que la ley la permita.

“Nosotros estamos enfocados en la investigación, tenemos datos concreto y confiables y nos vamos distraer de lo que se diga en otros niveles, pues como te digo son 15 días, quizá pudiera pensar que es mucho tiempo, pero no lo hemos desaprovechado, no es un caso sencillo, no se nos sirvió sobre la mesa, no hubo flagrancia, por tanto tenemos que atar todos los cabos, todas las piezas del rompecabezas”, sostuvo.

Señaló que se agradece la colaboración que se envió de parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal al igual que la de su homóloga en el estado, quienes participan en algunas diligencias, pero no son quienes tienen en sus manos los detalles de esta.

La Fiscal Quiñónez, indicó que se tienen hasta 4 líneas de investigación donde permanece la de su actividad periodística, en una de ellas; estas todavía no arrojan datos concretos que permitan esclarecer el homicidio de Luis Enrique “R”.

Con respecto al caso de la privación de la vida, del maquillista Alexander Millán, se abrió carpeta de investigación donde se está trabajando para establecer líneas de investigación; de momento ninguna de ellas indica que pueda tratarse de un crimen de odio debido a su orientación sexual, como lo ha señalado la comunidad LGBTT.

De cualquier manera la FGE está atenta a cualquier indicio que permita esclarecer este y todos los delitos que afectan a la sociedad.