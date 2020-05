Sin rastro: Autoridades no han brindado apoyo a familia de desaparecidos durante la pandemia

Culiacán, Sin.-Para las autoridades municipales y estatales también desaparecieron las familias de los desaparecidos porque durante esta pandemia nadie les ha brindado ningún apoyo, dijo Alma Rosa Rojo Medina presidenta de Voces Unidas por la Vida.

Indicó que para las autoridades municipales y estatales pareciera como que no existen, nadie les ha dado ninguna despensa pese a que tras la desaparición de los padres de familia, muchos niños prácticamente se quedaron en la orfandad, las madres de familia que tuvieron que salir a buscar empleo tras la desaparición de sus esposos y lo perdieron por la pandemia y la están pasando muy difícil.

“Yo esperaba más del gobernador durante esta pandemia, pero no, no ha volteado a ver a las familias de los desaparecidos, en algunas familias hay niños con discapacidad y adultos mayores que se quedaron sin el sustento tras la desaparición de sus hijos y para ellos no hay nada”, lamentó la presidenta de Voces Unidas por la vida. Atención a Víctimas tampoco ha respondido y no saben si ahorita este trabajando comentó.