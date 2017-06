Sin recurso para Policía Cibernética: diputados

Culiacán, Sinaloa.- En momentos donde el estado no tiene recursos para inversión en todos los rubros, crear en Sinaloa una Policía Cibernética sería destinar más dinero, coincidieron líderes de bancadas en el Congreso local. Fueron más allá al señalar que antes se deben fortalecer los cuerpos policiales ya existentes para pensar en un determinado momento en crear una Unidad de Investigación para Delitos Cibernéticos mientras no se tengan policías fuertes.

Si bien el documento que presentó el diputado Marco Antonio Osuna Moreno aún no recibe primera lectura, señalaron que se debe analizar a profundidad la propuesta y determinar si apoyarían la creación de una policía como esta.

En general reconocieron que la intención es buena, pero también se requiere de voluntad de parte del Ejecutivo y el Legislativo para etiquetar más recursos. Merary Villegas, diputada de Morena, recalcó que esto no es lo que requiere Sinaloa, sobre todo si no se atiende a las ya existentes.

¿Para qué?

“Para ponerlas en las condiciones a las que tenemos ya, como que no. Lo primordial ahorita, además de una buena estrategia de seguridad, es atender a nuestra Policía”, dijo.

Crear una Policía Cibernética -dijo- no es la solución para bajar los índices delictivos, pero reconoció que la propuesta es buena de parte del legislador priista. Misael Sánchez Sánchez, diputado del Partido Verde, recalcó que a nivel federal ya se cuenta con una policía como esta, de ahí la importancia de que Sinaloa tenga una:

“Se necesita un presupuesto para efecto de crear toda la infraestructura de la Policía Cibernética y capacitación de los elementos que van a estar ahí”, aseveró.

Por su parte, Carlos Castaños recordó que en su periodo de diputado federal presentó una iniciativa similar a esta y que más allá del recurso que requerirá el estado en caso de ser aprobada se necesita también voluntad del gobierno.

“Yo, de hecho, cuando estuve diputado federal, propuse fortalecer la Policía Cibernética por todo el comercio ilegal que hay de armas, de pieles, animales y drogas”, declaró.

También existe la necesidad de regular el uso de internet para todos los fines porque a través de las redes se cometen algunos delitos. En su construcción y objetivo, la Policía Cibernética es buena, dijo el coordinador de la bancada de Nueva Alianza, Crecenciano Espericueta, pero recalcó que para crearse se requiere de mucho dinero:

“Para formarla y para crearla se requiere de mucha lana, porque la Policía Científica o Cibernética ha dado resultados en otros países, pero aquí en México todavía nos queda buen trecho”, señaló el docente.

Pidió equipar a las policías ya existentes para que en un futuro se pueda pensar en crear otra. Hoy no existe el dinero para invertir en ellos, recalcó. A pesar de que no se le ha dado primera lectura, Efrén Lerma, del PRD, mencionó que al momento que se ponga a disposición del pleno analizará si la apoya o no.