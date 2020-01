Sin reglas de operación ni recurso, arranca el Insabi

Culiacán, Sinaloa.- Sin reglas de operación inicia el funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) mismo que sustituirá al Seguro Popular después de su desaparición que se presentó el primero de enero del 2020.

Por su parte el secretario de salud, Efren Encinas aseguró que no se cuenta con claridad de cuánto serán los recursos destinado para el Instituto, los servicios médicos se estarán brindando ininterrumpidamente, en espera de la información que se acuerde a nivel federal.

Asimismo aclaró que por el momento se estará operando con el presupuesto que se etiquetó para el Seguro Popular, y en lo que corresponde al personal se habla de la posibilidad de una recontratación, pues aún están trabajando y se cuenta con recurso para garantizar el pago de salarios hasta el mes de abril.

En este tema destacó que trata de aproximadamente 170 personas que se tenían en el Seguro Popular, mismos que serán reintegrados al Insabi.

Por otra parte recordó que el Insabi trata de la atención médica gratuita a todas las personas, quienes podrán ser atendidas en cualquier instituto de seguridad o clínica del sector salud, lo que entró en vigor a partir del primero de enero de este año.

Esperemos que no haya complicación, como todas las cosas hay variables no controladas por uno, todo puede ocurrir, pero el mecanismo y lo que tenemos de información es que el recurso financiero será transferido de acorde a lo planeado a más tardar a la primera quincena del mes de abril, por lo que no habría ninguna dificultad”, reiteró el secretario de salud.