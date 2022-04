Sin representantes de partidos avanza la votación para revocación de mandato en Culiacán

Sinaloa.- Sin la presencia de representantes de los distintos partidos políticos y con un margen aproximado de 30 minutos de retraso se instalaron las casillas para la votación del ejercicio de revocación de mandato del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Culiacán.

En recorrido realizado por periódico Debate por los distintos puntos de votación, se percató que fueron solamente representantes del partido Morena y en un porcentaje muy bajo del Partido Acción Nacional (PAN) los que acudieron a participar como observadores, esto a pesar de que deberían de ser 7 partidos políticos los que cuenten con representante en cada casilla del municipio.

Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, delegado con funciones de presidente del partido de Morena en Sinaloa, lamentó el rechazo de los partidos políticos como el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y otros partidos que cuentan con registro nacional, sobre todo porque trata de un ejercicio democrático en el que se busca conocer la opinión del pueblo respecto a sus gobernantes.

"No creo que haya mayores dificultades, lo que si es de lamentarse que partidos que tienen su registro nacional hayan desdeñado una práctica tan importante como es esta, lo que nos indica que esta idea que ellos tienen defienden la democracia o discurso de defender la democracia y que son demócratas, no es más que pura hipocresía", señaló, esto pues a su parecer la intención de los partidos que decidieron no participar en la votación trata de buscar que fracase el ejercicio.

Expuso que el que no se cuente con representación de los distintos partidos políticos en las casillas no genera algún conflicto en cuanto a la validación del ejercicio, esto pues se cuenta con presencia de las autoridades electorales quienes están cerciorando que se efectúe sin irregularidades, por lo que el rechazo no causará mayores efectos.

Cabe destacar que durante las primeras horas del día, la afluencia de personas a las casillas de votación en el municipio han sido muy moderadas, sobre todo en las colonias en donde algunas casillas lucen vacías, en lo que corresponde a las casillas especiales y puntos céntricos la afluencia es nutrida.